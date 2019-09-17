رئيس سموحة: مواجهة الأهلي في انطلاقة الدوري أفضل من نهايته

أبدى فرج عامر رئيس نادي سموحة ارتياحه لمواجهة الأهلي في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

وصرح عامر عبر القناة الأولى "قرعة الدوري عادلة وتمت بشفافية تامة، مواجهة الأهلي مهمة جدا، وستكون مباراة صعبة وقوية".

واستدرك "لكن أعتقد أن مواجهة الأهلي في بداية الدوري أفضل من اللعب ضده في جولات النهاية".

وتابع "الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يبذل أقصى جهد، ولدينا طموحات، لكن لا يمكن الحكم على مستوى الفريق إلا بعد مرور 6 جولات من الدوري".

أتم رئيس سموحة "المنافسة ستكون أقوى هذا الموسم، وصفقاتنا لاعبون لديهم طموح وقدرات وإمكانيات بعضهم غير معروف، ولكنه سيكتسب الثقة في وجود حسام حسن، وسيدخلون في منافسة قوية جدا لفرض نفسهم في التشكيلة الأساسية".

وينطلق الموسم الجديد من الدوري المصري يوم السبت المقبل.

ويلعب الأهلي ضد سموحة يوم الإثنين القادم.

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