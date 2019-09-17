لا يرى حلمي طولان أفضلية لفريق على آخر، يرشح كل ناد للفوز بنسبة 50%، يتوقعها مباراة قوية ولا يمكنه التكهن بالمنتصر.

أيام تفصلنا عن قمة مرتقبة بين العملاقين الأهلي والزمالك، يتصارعان الجمعة على كأس السوبر المصري. بطولة مهمة في بداية موسم جديد يأمل فيه كل فريق حصد الأخضر واليابس.

ويقول المدرب الأسبق للزمالك:"الكفتان متساويتان، كل فريق أبرم صفقات رائعة. أرشح أن يبدأ الزمالك المباراة بنفس التشكيل الذي خاض نهائي كأس مصر لكن على أن يشارك منذ البداية عبد الله جمعة".

ولو طولان هو مدرب الزمالك وليس ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو"، سيلعب المباراة بتشكيل قوامه محمد عواد وحمدي النقاز ومحمد عبد الغني ومحمود علاء وجمعة وفرجاني ساسي وطارق حامد وأشرف بنشرقي وشيكابالا ويوسف أوباما ومصطفى محمد.

ويفسر طولان لـFilGoal.com "قوة الزمالك تكمن في الطرفين، لاعبوه قادرون على صناعة الفارق مثل ساسي وبنشرقي ومصطفى. الأهلي في حاجة لانضباط تكتيكي ليوقف خطورة الزمالك. عليه بالضغط العالي ليربك لاعبي منافسه وإجباره على التراجع".

وانتقل طولان للحديث عن الأهلي الذي يخوض ثاني مبارياته تحت قيادة مدربه الجديد ريني فايلر "قوة الفريق تكمن في جبهته اليسري بوجود علي معلول ورمضان صبحي، هناك أيضا محمد مجدي أفشة ووليد سليمان وصلاح محسن. الزمالك يستطيع التصدي للأهلي مثلما فعل أمام بيراميدز، لكن بعودة الجناحين للدفاع".

وأتم طولان "لا أعتقد أن المباراة ستطيح بمدير فني، التفكير في مصر اختلف بشأن المدربين. لابد من الصبر، رأينا أن يورجن كلوب لم يفعل شيئا في البداية مع ليفربول".

ويستضيف استاد القاهرة القمة المرتقبة بين القطبين، يخوض الأهلي المباراة باعتباره بطل الدوري ويشارك الزمالك باعتباره بطل كأس مصر.

وعاد الناديان من رحلتين بعيدتين في إفريقيا، فاز الأهلي في غينيا الاستوائية على كانوسبورت بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، وفي نفس المرحلة خسر الزمالك في السنغال أمام جينيراسيون فوت بنتيجة 2-1.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز يوم السبت ويلعب في الجولة الأولى الأهلي ضد سموحة بين يواجه الزمالك فريق الاتحاد.

طالع أيضا

تخفيض عقوبة نيمار في دوري الأبطال

الزمالك يطرح تذاكر مبارياته عبر تذكرتي

الغندور: السوبر قد يديره مصري

خالد جلال: الزمالك أقرب للسوبر من الأهلي

مواعيد مباريات الثلاثاء

مدرب الزمالك الأسبق: طلبت ضم أنتوي