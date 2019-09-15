لم يتوقع الفلسطيني محمود وادي مهاجم نادي المصري تسجيل ثلاثية في شباك ماليندي في كأس الكونفدرالية.

وسجل محمود وادي ثلاثية في انتصار فريقه المصري على ماليندي برباعية مقابل هدف في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

وقال محمود وادي: "سعيد للغاية ببداية المصري في بطولة الكونفدرالية هذا الموسم".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "لم أتوقع تسجيلي لثلاثية في المباراة ولكنني أطمح دائما في تقديم أفضل ما عندي للمصري".

وواصل "أشعر بالفخر بما حققه وأنا أمثل فريق مثل المصري. سعادتي لا توصف".

وأردف "ولكن الأهم هو الحفاظ على مستوانا مع بداية الموسم الجديد ومواصلة تقديم أفضل ما لدينا".

وعن احتفاله على طريقة مؤمن زكريا، قال مهاجم المصري: "لا تربطني علاقة مباشرة مع مؤمن زكريا ولكنني أعلم أنه أحد أشهر اللاعبين في مصر والوطن العربي".

وتابع "نحن كلاعبين نشعر بحجم معاناة أي لاعب عندما يمر بأزمة صحية".

وأشار "احتفالي من أجل مؤمن زكريا من أجل دعمه ومؤازرته في رحلة علاجه".

وحرص وادي على توجيه رسالة لـ مؤمن زكريا قائلا: "أنت قوي وننتظرك أقوى وأقوى وعليك التحلي بالعزيمة والإرادة".

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