إيهاب جلال: تدريب المنتخب شرف لي ومتمسك بجهازي المعاون

علق إيهاب جلال المدير الفني الحالي للمصري البورسعيدي على التقارير التي تشير إلى اقترابه من تدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة.

وقاد إيهاب جلال فريق المصري للفوز على ماليندي بطل زينجبار بنتيجة 4-1 في ذهاب الدور التمهيدي الثاني للكونفدرالية الإفريقية.

وقال جلال عقب المباراة لإذاعة الشباب والرياضة: "تدريب المنتخب شرف كبير لي لكن تركيزي الآن ينصب مع المصري حتى آخر لحظة".

وأضاف "لا أعلم ماذا سيحدث في الفترة المقبلة وليس لدي معلومة مؤكدة بشأن هذا الأمر".

وتابع "أنا سعيد للغاية بالعمل في نادي المصري وتدريب هذه المجموعة من اللاعبين، كما أشعر بالسعادة أيضا لدعم جماهير الفريق لي".

وبسؤاله عن الجهاز المعاون له في حالة توليه مهمة تدريب المنتخب رد قائلا: "الأمور متروك لحين وجود قرار رسمي من الاتحاد بشأن تعييني مدربا للمنتخب، لكني بالتأكيد متمسك بالجهاز المعاون الذي أعمل معه دائما".

وكان إيهاب جلال أكد في وقت سابق أن اتحاد الكرة تواصل معه بشأن تدريبه للمنتخب لكن الأمر لا يزال قيد التفاوض.

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