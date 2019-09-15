بالفيديو - الفوز الأكبر خارج الأرض.. وادي يتوهج في فوز المصري على ماليندي برباعية

توهج محمود وادي في أفضل مبارياته منذ قدومه للمصري، ففاز الفريق البورسعيدي على ماليندي سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف في ذهاب الدور التمهيدي للكونفدرالية الإفريقية.

محمود وادي سجل ثلاثة أهداف كأول هاتريك منذ انضمامه للمصري، فيما سجل حسن علي هدفا في بدايته الأولى مع الفريق، في المباراة التي أقيمت على استاد عمان في ماليندي الزنجبارية.

التشكيل

إيهاب جلال مدرب المصري اختار البدء بمحمود وادي مهاجم منتخب فلسطين أساسي، فيما بدأ حسن علي ناشيء الفريق كأساسي في ظهوره الأول إفريقيا، والثاني مع الفريق بشكل عام.

🛑 إيهاب جلال يمنح "حسن علي" ناشئ الفريق البداية الأولى في تشكيل الفريق ضد ماليندي بكأس الكونفدرالية البدلاء : أحمد عبد الفتاح – محمود حمد – عمرو موسى – أحمد ياسر – حسين رجب – أوستن أموتو 🏟 المباراة غير مذاعة تليفزيونيا pic.twitter.com/KOpoh78Ruo — FilGoal (@FilGoal) September 15, 2019

وادي يهدر

بدأ النادي المصري اللقاء ضاغطا من أجل الحسم المبكر. وكاد محمود وادي يسجل في الدقيقة الأولى برأسية، لكنها مرت بجانب القائم.

حسن علي ناشئ المصري أرسل عرضية في الدقيقة السابعة، لكن وادي يقابلها برأسية من الوضع طائرا بجانب القائم مجددا.

ومن جديد واصل وادي إهدار الفرص في الدقيقة الثامنة بعدما انفرد بالمرمى، لكنه سدد ضعيفة ليتصدى لها الحارس على مرتين.

إنتاج غزير

وبعد فترة هدوء بدأ الإنتاج. محمود وادي سجل الهدف الأول في الدقيقة الـ27. مخالفة نفذها سعيدو سيمبوري، وقابلها وادي برأسية سكنت الشباك.

وأضاف حسن علي الهدف الثاني في الدقيقة الـ33. بينية ساقطت استلمها داخل منطقة الجزاء بيساره،، ثم أسكنها الشباك بيمينه.

ولم يتوقف المصري هنا، فعاد محمود وادي ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة الـ40. تمريرة رائعة تجعل محمود ينفرد بمرمى الحارس المتقدم، ليضع الكرة ساقطة من فوقه في الشباك.

ماليندي سيتي قلص الفارق في الدقيقة الـ42. كرة طويلة أخطأ أحمد شوشة وسيمبوري في التعامل معها، ليخطفها المهاجم إبراهيم علي ويسكنها شباك مسعود المتقدم، لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني كانت مثل الشوط الأول. فوجه وادي رأسية في الدقيقة الـ48 بجانب المرمى.

وما فشل فيه المهاجم الفلسطيني في المحاولة الأولى، نجح فيه بالمحاولة الثانية. وادي أكمل الهاتريك في الدقيقة الـ52. مخالفة نفذت داخل منطقة الجزاء، واستلمها شوشة قبل أن يكملها وادي في المرمى الخالي. واللاعبون يحتفلون على طريقة مؤمن زكريا في مساندة للاعب.

وبعدما أتم مهمته، خرج محمود وادي مستبدلا في الدقيقة الـ64، ليشارك أوستن أموتو بدلا منه.

إيهاب جلال دفع بالثنائي أحمد ياسر وعمرو موسى في الدقيقة الـ75 بدلا من حسن علي وإسلام عطية.

واختار لاعبو المصري تهدئة باقي دقائق اللقاء، لينتهي اللقاء بفوز المصري على ماليندي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في مصر يوم 28 سبتمبر الجاري، إذ سيحتاج المصري مجرد تفادي الخسارة برباعية لبلوغ الدور التالي من البطولة.

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