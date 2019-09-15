دور أول بـ 5 مؤجلات فقط.. اتحاد الكرة يعلن جدول الدور الأول كاملا بالمواعيد والملاعب

الأحد، 15 سبتمبر 2019 - 17:45

كتب : FilGoal

الدوري المصري

أعلن اتحاد الكرة المصري جدول الدور الأول من مسابقة الدوري المصري بشكل كامل بعد مرور 48 ساعة فقط من إجراء قرعة الدوري.

حسام الزناتي مدير المسابقات في اتحاد الكرة وعد خلال حفل مراسم القرعة بإعلان جدول الدور الأول كاملا بالمواعيد في غضون 48 ساعة، وهو ما حدث بالفعل.

وقال حسام الزناتي عقب إعلان جدول الدور الأول كاملا: "الدور الأول سينتهي في الـ 24 من شهر يناير وإعلان موعد انطلاق الدور الثاني سيتحدد على ضوء موقف الأندية المصرية في بطولات إفريقيا".

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وكشف "الأسبوع الثامن هو الوحيد الذي اكتفى بتحديد فترة إقامته خلال الفترة ما بين 2 لـ 5 ديسمبر المقبل انتظارا لوصول الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية لمرحلة المجموعات وبيان مواعيد المباريات".

جدول الدور الأول بالكامل يتضمن 5 مباريات مؤجلة فقط منها 3 مؤجلات لفريق طلائع الجيش لمشاركته في بطولة العالم العسكري خلال الفترة من 15 لـ 30 أكتوبر المقبل.

إلى جانب مواجهتي الأهلي مع المصري، ومواجهة بيراميدز مع أسوان في الأسبوع السادس "حتى يتضح الموقف الإفريقي لضمان منحهم الحد الأدنى من الراحة المقررة للمشاركات الخارجية"، وفقا لـ الزناتي.

وحرص الاتحاد المصري لكرة القدم على مسيرة المنتخب الأوليمبي ومن هنا "ترك مساحة زمنية مناسبة قبل وأثناء بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما التي تنظمها مصر خلال الفترة من 8 لـ 22 نوفبر وربما تقام خلالها مباراة مؤجلة من بين مؤجلات طلائع الجيش".

وأختتم مدير المسابقات حديثه مشيرا إلى "احتمالات التعديل تنحصر في 3 حالات وهي:

(1) تعديل الملعب بطلب من الجهات الأمنية.

(2) تغيير مواعيد مباريات الفرق المشاركة إفريقيا حسب موقفها من البطولة الإفريقية.

(3) مواعيد الفرق المشاركة عربيا وفقا لقرعة كل دور حسب نظام البطولة العربية.

وفيما يلي مواعيد مباريات الجولة الأولى:

السبت – 21 سبتمبر 2019

طلائع الجيش ضد المقاولون العرب – ملعب جهاز الرياضة العسكري – الثالثة عصرا.

الجونة ضد الإسماعيلي – ملعب الجونة – الخامسة والنصف مساءً.

بيراميدز ضد إنبي – الدفاع الجوي – الثامنة مساءً.

الأحد – 22 سبتمبر 2019

أسوان ضد مصر للمقاصة – استاد أسوان – الثالثة عصرا.

الإنتاج الحربي ضد مصر – ستاد السلام – الخامسة والنصف مساءً.

وادي دجلة ضد طنطا – بتروسبورت – الخامسة والنصف مساءً.

المصري ضد حرس الحدد – ستاد الجيش بالسويس – الثامنة مساءً.

الاثنين – 23 سبتمبر 2019

سموحة ضد الأهلي – ستاد الجيش في برج العرب – الخامسة والنصف مساءً.

الزمالك ضد الاتحاد السكندري – بتروسبورت – الثامنة مساءً.

وهنا كل جدول الدور الأول في الدوري المصري..

في الدوري الأهلي الزمالك

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