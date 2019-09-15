الزمالك يغادر القاهرة 4 مرات في الدور الأول من الدوري.. طالع مواعيد مبارياته

الأحد، 15 سبتمبر 2019 - 18:03

كتب : FilGoal

هدف الزمالك الثاني في بيراميدز

سيضطر الزمالك لمغادرة القاهرة 4 مرات فقط طوال الدور الأول من الدوري المصري الممتاز 2019-2020 الذي أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيده يوم الأحد.

واحتل الزمالك وصافة البطولة في الموسم الماضي ويستهل مشواره في الموسم الجديد بمواجهة الاتحاد في القاهرة.

ويواجه غريمه التقليدي الأهلي في مباراة القمة بالجولة الرابعة ويختتم البطولة بمواجهة قوية أمام الإسماعيلي.

أخبار متعلقة

دور أول بـ 5 مؤجلات فقط.. اتحاد الكرة يعلن جدول الدور الأول كاملا بالمواعيد والملاعب بايرن يفقد خدمات ألابا لفترة فينالدوم: نتقبل الجدول المزدحم لأننا نريد المنافسة على كل الألقاب بالفيديو - الفوز الأكبر خارج الأرض.. وادي يتوهج في فوز المصري على ماليندي برباعية

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك في الدور الأول على النحو التالي:

الجولة 1 - الزمالك والاتحاد - ملعب بتروسبورت - 8 مساء - 23 سبتمبر

الجولة 2 - مصر للمقاصة والزمالك - ملعب السلام - 8 مساء - 3 أكتوبر

الجولة 3 - الزمالك ونادي مصر - ملعب بتروسبورت - 8 مساء - 6 أكتوبر

الجولة 4 - الأهلي والزمالك - ملعب القاهرة - 8 مساء - 19 أكتوبر

الجولة 5 - الزمالك والمقاولون العرب - ملعب القاهرة - 8 مساء - 23 أكتوبر

الجولة 6 - إنبي والزمالك - ملعب بتروسبورت - 7.30 مساء - 27 أكتوبر

الجولة 7 - الزمالك وبيراميدز - ملعب القاهرة - 7.30 مساء - 24 نوفمبر

الجولة 8 - طلائع الجيش والزمالك - ستاد الجيش بالسويس - بين 2 و5 ديسمبر

الجولة 9 - الزمالك وسموحة - ملعب القاهرة - 5 مساء - 11 ديسمبر

الجولة 10 - الإنتاج الحربي والزمالك - ملعب السلام - 7.30 مساء - 14 ديسمبر

الجولة 11 - الزمالك وأسوان - ملعب القاهرة - 7.30 مساء - 18 ديسمبر

الجولة 12 - طنطا والزمالك - ملعب غزل المحلة - 7.30 مساء - 22 ديسمبر

الجولة 13 - الجونة والزمالك - ملعب الجونة - 7.30 مساء - 3 يناير

الجولة 14 - الزمالك والمصري - ملعب برج العرب - 7.30 مساء - 9 يناير

الجولة 15 - وادي دجلة والزمالك - ملعب بتروسبورت - 7.30 مساء - 15 يناير

الجولة 16 - الزمالك وحرس الحدود - ملعب القاهرة - 7.30 مساء - 19 يناير

الجولة 17 - الإسماعيلي والزمالك - ملعب الإسماعيلية - 7.30 مساء - 23 يناير

طالع أيضا

مواعيد مباريات الدور الأول من الدوري

المصري يسحق ماليندي

4 أشياء تعلمناها من سقوط سيتي أمام نورويتش

اتحاد الكرة: الدوري يديره مصريون عدا مواجهتي القمة

الزمالك الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

رودري: من الجيد أن الهزيمة ضد نورويتش جاءت في بداية الموسم دقيقة | أوروبا
في إفريقيا - خسارة النجم الساحلي بهدفين وتعادل إيجابي للترجي وسلبي للهلال 9 دقيقة | إفريقيا
الزمالك يتدرب في السنغال قبل العودة للقاهرة استعدادا للسوبر 29 دقيقة | الدوري المصري
دربي روزاريو.. مباراة تحرك مدينة بأكملها 39 دقيقة | أمريكا
المصري يواجه القطبين في برج العرب.. والزمالك يذهب للإسماعيلية بخلاف الأهلي 46 دقيقة | مصر
مواعيد وملاعب أقوى مواجهات الدور الأول من الدوري.. القمة في استاد القاهرة 55 دقيقة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 انتهت – كانو سبورت (0) - (2) الأهلي 2 القنوات الناقلة لمباريات الأندية المصرية في إفريقيا.. أزمة لـ الأهلي وقرار نهائي لـ الزمالك 3 شاهد – ثنائية الأهلي في مرمى كانو سبورت 4 بالفيديو - لابد أن تشاهد الهدف.. مقصية يمنية رائعة تهز شباك السعودية

قد ينال إعجابك