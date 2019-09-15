الزمالك يغادر القاهرة 4 مرات في الدور الأول من الدوري.. طالع مواعيد مبارياته

سيضطر الزمالك لمغادرة القاهرة 4 مرات فقط طوال الدور الأول من الدوري المصري الممتاز 2019-2020 الذي أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيده يوم الأحد.

واحتل الزمالك وصافة البطولة في الموسم الماضي ويستهل مشواره في الموسم الجديد بمواجهة الاتحاد في القاهرة.

ويواجه غريمه التقليدي الأهلي في مباراة القمة بالجولة الرابعة ويختتم البطولة بمواجهة قوية أمام الإسماعيلي.

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك في الدور الأول على النحو التالي:

الجولة 1 - الزمالك والاتحاد - ملعب بتروسبورت - 8 مساء - 23 سبتمبر

الجولة 2 - مصر للمقاصة والزمالك - ملعب السلام - 8 مساء - 3 أكتوبر

الجولة 3 - الزمالك ونادي مصر - ملعب بتروسبورت - 8 مساء - 6 أكتوبر

الجولة 4 - الأهلي والزمالك - ملعب القاهرة - 8 مساء - 19 أكتوبر

الجولة 5 - الزمالك والمقاولون العرب - ملعب القاهرة - 8 مساء - 23 أكتوبر

الجولة 6 - إنبي والزمالك - ملعب بتروسبورت - 7.30 مساء - 27 أكتوبر

الجولة 7 - الزمالك وبيراميدز - ملعب القاهرة - 7.30 مساء - 24 نوفمبر

الجولة 8 - طلائع الجيش والزمالك - ستاد الجيش بالسويس - بين 2 و5 ديسمبر

الجولة 9 - الزمالك وسموحة - ملعب القاهرة - 5 مساء - 11 ديسمبر

الجولة 10 - الإنتاج الحربي والزمالك - ملعب السلام - 7.30 مساء - 14 ديسمبر

الجولة 11 - الزمالك وأسوان - ملعب القاهرة - 7.30 مساء - 18 ديسمبر

الجولة 12 - طنطا والزمالك - ملعب غزل المحلة - 7.30 مساء - 22 ديسمبر

الجولة 13 - الجونة والزمالك - ملعب الجونة - 7.30 مساء - 3 يناير

الجولة 14 - الزمالك والمصري - ملعب برج العرب - 7.30 مساء - 9 يناير

الجولة 15 - وادي دجلة والزمالك - ملعب بتروسبورت - 7.30 مساء - 15 يناير

الجولة 16 - الزمالك وحرس الحدود - ملعب القاهرة - 7.30 مساء - 19 يناير

الجولة 17 - الإسماعيلي والزمالك - ملعب الإسماعيلية - 7.30 مساء - 23 يناير

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