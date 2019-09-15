الأهلي يغادر القاهرة 5 مرات في الدور الأول من الدوري.. طالع مواعيد مبارياته

الأحد، 15 سبتمبر 2019 - 18:08

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الأهلي - أطلع برة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم جدول الدور الأول من مسابقة الدوري المصري.

وينطلق الدور الأول يوم 21 من الشهر الجاري على أن تختتم مبارياته يوم 24 من شهر يناير المقبل.

ويفتتح الأهلي مشواره بمواجهة سموحة على ملعب برج العرب في الخامسة والنصف من مساء يوم 23 سبتمبر، ويختتمها بمواجهة طلائع الجيش على استاد القاهرة في السابعة والنصف من مساء 22 يناير.

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وجاءت مواعيد مواجهات الأهلي في الدوري كالآتي:

الجولة الأولى:

الاثنين 23 سبتمبر

سموحة × الأهلي (5:30 ملعب برج العرب)

الجولة الثانية:

الأربعاء 2 أكتوبر

الأهلي × الإنتاج الحربي (8:00 مساء ملعب السلام)

الجولة الثالثة:

السبت 5 أكتوبر

أسوان × الأهلي (3:00 عصرا ملعب أسوان)

الجولة الرابعة:

السبت 19 أكتوبر

الأهلي × الزمالك (8:00 مساء ملعب القاهرة)

الجولة الخامسة:

الأربعاء 23 أكتوبر

الجونة × الأهلي (5:30 مساء ملعب الجونة)

الجولة السادسة:

الأحد 5 يناير "مؤجل"

الأهلي × المصري (7:30 مساء ملعب برج العرب)

الجولة السابعة:

الاثنين 25 نوفمبر

وادي دجلة × الأهلي (7:30 مساء ملعب بتروسبورت)

الجولة الثامنة:

2 - 5 ديسمبر "يحدد وفقا لمباريات دوري أبطال إفريقيا"

الأهلي × حرس الحدود (ملعب القاهرة)

الجولة التاسعة:

الأربعاء 11 ديسمبر

الإسماعيلي × الأهلي (7:30 مساء ملعب برج العرب)

الجولة العاشرة:

الأحد 15 ديسمبر

الأهلي × الاتحاد السكندري (7:30 مساء ملعب القاهرة)

الجولة 11:

الأربعاء 18 ديسمبر

مصر للمقاصة × الأهلي (7:30 مساء ملعب السلام)

الجولة 12:

الاثنين 23 ديسمبر

الأهلي × نادي مصر (7:30 مساء ملعب القاهرة)

الجولة 13:

الخميس 2 يناير

الأهلي × طنطا (7:30 مساء ملعب القاهرة)

الجولة 14:

الجمعة 10 يناير

المقاولون العرب × الأهلي (7:30 مساء ملعب بتروسبورت)

الجولة 15:

الثلاثاء 14 يناير

الأهلي × إنبي (7:30 مساء ملعب القاهرة)

الجولة 16:

السبت 18 يناير

بيراميدز × الأهلي (7:30 مساء ملعب الدفاع الجوي)

الجولة 17:

الأربعاء 22 يناير

الأهلي × طلائع الجيش (7:30 مساء ملعب القاهرة)

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