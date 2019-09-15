تشكيل المصري – جلال يمنح ناشئ الفريق البداية الأولى.. وأموتو على الدكة

الأحد، 15 سبتمبر 2019 - 14:29

كتب : FilGoal

إيهاب جلال مدرب المصري

قرر إيهاب جلال منح حسن علي ناشئ الفريق وجناحه الأيمن البداية الأولى له مع المصري البورسعيدي، في مباراة الفريق ضد ماليندي الزنجباري في دور الـ32 للكونفدرالية الإفريقية.

المباراة – الأقرب لعدم الإذاعة – قد تكون الأخيرة لجلال في تدريب المصري حيث يقترب بشدة من تدريب منتخب مصر. (طالع التفاصيل)

وأبقى جلال مهاجمه النيجيري أوستن أموتو على دكة البدلاء، بجانب حسين رجب وأحمد ياسر.

أخبار متعلقة

إيهاب جلال يٌقر: اتحاد الكرة تحدث معي بشأن المنتخب.. ومازال الأمر قيد التفاوض مؤتمر إيهاب جلال: درسنا ماليندي جيدا وسنحاول حسم التأهل من زنجبار المصري لـ في الجول: اتحاد الكرة أخطأ بالتفاوض مع إيهاب جلال.. وحصلنا على وعد من الجبلاية

وأمن جلال وسط ملعبه بوجود فريد شوقي وإيزي إيميكا، في التشكيل الذي ضم..

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: كريم العراقي – أحمد شوشة – إسلام أبو سليمة – عمر كمال عبد الواحد

الوسط: فريد شوقي – إيزي إيميكا – سعيدو سيمبوري – إسلام عطية – حسن علي

الهجوم: محمود وادي

البدلاء: أحمد عبد الفتاح – محمود حمد – عمرو موسى – أحمد ياسر – حسين رجب – أوستن أموتو

اقرأ أيضا

جديد موقف أزارو من السوبر

تقييم صلاح أمام نيوكاسل

عبد الحفيظ: البداية تشبه بطولة 2013

أفشة يكشف خطة فايلر ضد كانو سبورت

حجازي اقترب من العودة بنسبة 95%

طنطا.. آن أوان قطع حبل اليويو

ماليندي المصري إيهاب جلال في إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

الأهرام اسكواش - إجراء قرعة بطولة العالم للسيدات والدولية للرجال بمشاركة حازم إمام وميدو 21 دقيقة | رياضات أخرى
ربيع ياسين يضم 22 لاعبا لمنتخب الشباب لمواجهتي السعودية وعمان 32 دقيقة | أوروبا
استراحة في الكونفدرالية – ماليندي سيتي (1) المصري (3) نهاية الشوط الأول ساعة | إفريقيا
4 أمور تعلمناها من خسارة الزمالك في السنغال.. سلاح جديد وإنذار مبكر ساعة | إفريقيا
كورتوا: هازارد أظهر قدراته ضد ليفانتي لكنه أغضبني بسبب "الكعب" ساعة | أوروبا
تشكيل المصري – جلال يمنح ناشئ الفريق البداية الأولى.. وأموتو على الدكة ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 انتهت – كانو سبورت (0) - (2) الأهلي 2 القنوات الناقلة لمباريات الأندية المصرية في إفريقيا.. أزمة لـ الأهلي وقرار نهائي لـ الزمالك 3 شاهد – ثنائية الأهلي في مرمى كانو سبورت 4 بالفيديو - لابد أن تشاهد الهدف.. مقصية يمنية رائعة تهز شباك السعودية

قد ينال إعجابك