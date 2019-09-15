تشكيل المصري – جلال يمنح ناشئ الفريق البداية الأولى.. وأموتو على الدكة

قرر إيهاب جلال منح حسن علي ناشئ الفريق وجناحه الأيمن البداية الأولى له مع المصري البورسعيدي، في مباراة الفريق ضد ماليندي الزنجباري في دور الـ32 للكونفدرالية الإفريقية.

المباراة – الأقرب لعدم الإذاعة – قد تكون الأخيرة لجلال في تدريب المصري حيث يقترب بشدة من تدريب منتخب مصر. (طالع التفاصيل)

وأبقى جلال مهاجمه النيجيري أوستن أموتو على دكة البدلاء، بجانب حسين رجب وأحمد ياسر.

وأمن جلال وسط ملعبه بوجود فريد شوقي وإيزي إيميكا، في التشكيل الذي ضم..

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: كريم العراقي – أحمد شوشة – إسلام أبو سليمة – عمر كمال عبد الواحد

الوسط: فريد شوقي – إيزي إيميكا – سعيدو سيمبوري – إسلام عطية – حسن علي

الهجوم: محمود وادي

البدلاء: أحمد عبد الفتاح – محمود حمد – عمرو موسى – أحمد ياسر – حسين رجب – أوستن أموتو

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