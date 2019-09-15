أفشة: لعبنا ضد كانو سبورت بخطة جديدة.. الفوز سيساعدنا ضد الزمالك

شرح محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الأهلي أن فريقه واجه كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا بخطة جديدة، هي 4-3-3.

وقال أفشة في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "الأهلي استحق الفوز في هذه المباراة بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعبون والقراءة الجيدة للمنافس من قبل للجهاز الفني".

وأشار "عدم التوفيق حال دون إحراز عدد كبير من الأهداف وترجمة الفرص الكثيرة التي لاحت للأهلي خلال شوطي المباراة".

وأضاف "الفوز على كانو سبورت بثنائية نظيفة على ملعبه يسهل من مهمة الأهلي بشكل كبير في لقاء العودة بالقاهرة، وهو ما نتمناه لتخطي هذا الدور والوصول لدور المجموعات ومواصلة المشوار لإحراز لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأكد أفشة أنه "سعيد بثقة الجهاز الفني فيه، ريني فايلر المدير الفني للفريق كان حريصا على الحديث معي خلال الأيام الماضية وقدم لي العديد من النصائح والتعليمات المحددة .أسعى لتنفيذ تعليمات ونصائح المدير الفني فايلر، من خلال تنويع الأداء بين الهجوم والدفاع".

وشرح أفشة: "خضنا اللقاء الأول مع فايلر بطريقة لعب جديدة هي 4-3-3.. وتدربنا خلال الأيام الماضية على أكثر من خطة وكان هناك تنوع في الأداء، ونسعى جميعا كلاعبين لتنفيذ تعليمات المدير الفني داخل الملعب".

وأوضح أفشة "الفوز على كانو سبورت سيساعد الفريق كثيرا فنيا ومعنويا قبل مواجهة الزمالك في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، ونتطلع لحصد هذا اللقب وهو اللقب الأول بالنسبة لي مع الأهلي على المستوى الشخصي، في مباراة كبيرة أتمنى التوفيق فيها والظهور بشكل طيب، خاصة أن مباريات الزمالك لها طابع خاص لدى جماهير الأهلي، وهذا ما أعرفه جيدا، وأتمنى أن نكون موفقين جميعا لإسعاد الجماهير".

وأتم أفشة "ثقة جماهير الأهلي ودعمها أكبر وسام على صدري منذ انضمامي للفريق، وهي في نفس الوقت مسئولية كبيرة يجب أن تنعكس على المستوى والأداء الذي أقدمه في كل مباراة وهذا ما أسعى إليه جاهدا".

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