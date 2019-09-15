مدافع ليفربول: لا أجد كلمات لوصف روعة فيرمينو

الأحد، 15 سبتمبر 2019 - 13:52

كتب : FilGoal

فيرمينو - محمد صلاح - ليفربول

أسهب ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول في الإشادة بتألق زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو.

فيرمينو تألق وصنع هدفين في انتصار ليفربول بثلاثية مقابل هدف أمام نيوكاسل في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال ترينت في تصريحات أبرزها موقع مجلة فور فور تو: "لا أجد كلمات كافية لوصف مدى روعة فيرمينو، إنه لاعب لا يصدق".

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وأضاف "فيرمينو لا يقدر بثمن بالنسبة لنا، فهو أفضل لاعب يمكنه أن يكون في فريقك".

وواصل مدحه في زميله البرازيلي "إنه اللاعب الذي يميز كل شيء، إنه مثل الغراء الذي يجمع كل شيء معًا".

وأتم المدافع الإنجليزي "التألق الذي أظهره أمام نيوكاسل، وتعامله بالكرة وبدون كرة، وخاصة الهدف الذي صنعه لمحمد صلاح كان من الطراز العالمي. إنه لاعب مدهش".

سجل ساديو ماني هدفين، ومحمد صلاح هدف لليفربول، فيما سجل يترو فيليمز هدف نيوكاسل، في المباراة التي أقيمت على استاد أنفيلد.

فوز ليفربول رفع رصيده للنقطة الـ15 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة الرابعة في المركز الـ16.

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