بالفيديو – صلاح يسجل في عودة ليفربول وتحويل التأخر إلى فوز علي نيوكاسل

عاد ليفربول من التأخر بهدف إلى فوز على نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

سجل ساديو ماني هدفين، ومحمد صلاح هدف لليفربول، فيما سجل يترو فيليمز هدف نيوكاسل، في المباراة التي أقيمت على استاد أنفيلد.

مفاجأة في التشكيل

بدأ يورجن كلوب اللقاء بديفوك أوريجي في قلب الهجوم بدلا من روبيرتو فيرمينو كما جرت العادة، فيما بدأ بأوكس تشامبيرلين في وسط الملعب أيضا.

أوريجي يبدأ المباراة ضد نيوكاسل بجانب صلاح وماني ⚽#في_إنجلترا pic.twitter.com/DtKqcqmvNL — FilGoal (@FilGoal) September 14, 2019

بداية مباغتة

بدأ نيوكاسل اللقاء ضاغطا وباغت ليفربول بهدف أول. هجمة مرتدة بقيادة جويلينتون الذي استلم الكرة في وسط ملعب ليفربول ثم مرها لزميله يترو فيليمز المتقدم داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين، والذي راوغ ترينت أرنولد بشكل جيد ثم سدد كرة قوية رائعة في أقصى الزاوية اليسرى للشباك.

رد ليفربول في الدقيقة الـ11 وسدد أوكس تشامبيرلين بتصويبة قوية مرت بجانب القائم بقليل.

وواصل تشامبيرلين الخطورة في الدقيقة الـ14، فمرر عرضية قوية، حولها دفاع نيوكاسل تجاه المرمى لكن مرت بجانب القائم.

عودة ليفربول

بدأت مهمة عودة ليفربول في الدقيقة الـ28. إذ أسفر الضغط الأحمر عن هدف التعادل لساديو ماني. أندرو روبيرتسون بانطلاقة سريعة على الجبهة اليسرى ومراوغة أكثر من مدافع لنيوكاسل أتبعها بتمرير لزميله ساديو مانيه على حدود الزاوية اليسرى لمنطقة جزاء نيوكاسل، والذي استلم الكرة بشكل جيد ثم أطلق تسديدة صاروخية سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليسرى للشباك.

نقطة تحول

ديفوك أوريجي تعرض لإصابة في الدقيقة الـ35، ليخرج مستبدلا ويشارك فيرمينو بدلا منه.

دخول فيرمينو حول الأمور. من أول لمسة صنع الهدف الثاني لماني بعدما قطع الكرة من شيلفي ثم مرر بينية رائعة لساديو ماني المنطلق خلف المدافعين والذي تمكن من الوصول للكرة أولا قبل قفازات الحارس مارتن دوبرافكا ووضع الكرة بسهولة في الشباك الخالية في الدقيقة الـ40، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف.

الشوط الثاني

ليفربول تعلم الدرس، وبدأ الشوط الثاني مهاجما. عرضية روبيرتسون تسلمها جورجينيو فينالدوم وسدد من حدود منطقة الجزاء، لكنها مرت فوق المرمى.

نيوكاسل حاول إدراك التعادل. محاولة هجومية خطيرة بعد عرضية متقنة من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء مرت من جميع مدافعي لليفربول ووصلت للمتقدم إيميل كرافث الخالي تماما من الرقابة الدفاعية على القائم الثاني للمرمى والذي سدد كرة قوية بشكل غير متقنة مرت أعلى العارضة العلوية.

ورد ليفربول بتصويبة نرينت أرنولد في الدقيقة الـ57، لكن الحارس تصدى لها بصعوبة.

ومن جديد وصل ليفربول إلى مرمى دوبرافكا بعد انفراد من روبيرتسون، لكن الحارس تألق وأبعد الكرة.

أجرى نيوكاسل تبديلان في الدقيقة 66 بدخول يوشينورو مورو وحافيير ماكويلو بدلا من ميجيل ألميرون وإيميل كرافت.

وجاء دور محمد صلاح في اللقاء. فسجل الهدف الثالث في الدقيقة الـ71. تمريرة من صلاح إلى فيرمينو، والبرازيلي أعادها للمصري بكعب رائع، لينفرد صلاح بالمرمى ويسجل الهدف الثالث.

وتدخل يورجن كلوب بتبديل ثان في الدقيقة الـ74، فشارك جيمس ميلنر بدلا من تشامبيرلين.

وجاء التبديل الثالث في الدقيقة الـ83 بدخول شيردان شاكيري بدلا من فينالدوم.

وكاد صلاح يسجل الرابع في الدقيقة الـ86، لكن ديفوركا تدخل مجددا وأبعد الكرة، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فوز ليفربول رفع رصيده للنقطة الـ15 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة الرابعة في المركز الـ16.

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