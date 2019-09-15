خاص مصدر في المصري لـ في الجول: مواجهة ماليندي قد لا تذاع تلفزيونيا ومحاولات لحل الموقف

الأحد، 15 سبتمبر 2019 - 13:46

كتب : أيمن عيد

عمر كمال عبد الواحد وأحمد ياسر في مران المصري

قال مصدر ضمن بعثة النادي المصري البورسعيدي في زنجبار إن مباراة فريقه ضد ماليندي قد لا تذاع تلفزيونيا. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وأوضح المصدر لـFilGoal.com أن ذلك يأتي بسبب عدم توافر أجهزة البث اللازمة لإذاعة المواجهة، نظرا لضيق الوقت.

وتم الاتفاق على بث المواجهة مساء يوم السبت، والوقت لم يسعف الجهة المنتجة للبث في إحضار الأجهزة اللازمة.

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وأشار المصدر إلى أنه تجري في الوقت الحالي عدة محاولات لإنقاذ الموقف.

ياسر سالم مدير الكرة بالمصري أعلن يوم السبت لـFilGoal.com توصل ناديه لاتفاق مع الشركة الراعية والمسؤولين في زنجبار لبث المواجهة. (طالع التفاصيل)

المصري يواجه نظيره ماليندي ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية في تمام الثالثة والربع عصرا على استاد عمان.

وإذا عبر المصري عقبة ماليندي سينتظر قرعة تحدد منافسه في مرحلة الملحق التي يعقبها دور المجموعات.

ويشارك المصري في الكونفدرالية باعتباره رابع الموسم الماضي من الدوري.

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