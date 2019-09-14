بالفيديو - الزمالك يحافظ على فرصته قوية بالأبطال رغم الخسارة في السنغال

أبقى هدف مصطفى محمد فرصة الزمالك قوية في دوري أبطال إفريقيا 2019-2020 حين يستضيف مواجهة الإياب أمام جينيراسيون فوت السنغالي الذي تفوق في مباراة الذهاب يوم السبت.

وخسر الزمالك، الفائز بالكونفدرالية في الموسم الماضي، أمام بطل السنغال بنتيجة 2-1 في ذهاب دور الـ32 لدوري الأبطال.

وبات الفارس الأبيض مطالبا بالفوز بهدف على الأقل في ملعبه بعد أسبوعين ليعبر إلى دور المجموعات من البطولة القارية.

وسيطر الزمالك على مجريات المباراة الصعبة لكن القوة والسرعة رجحتا كفة أصحاب الأرض الذين استفادوا من خوض المواجهة على ملعبهم وحققوا فوزا هاما.

تفوق بدني

بات الفارق البدني واضحا منذ البداية لصالح جينيراسيون فوت (الاسم يعني جيل كرة القدم). بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مفاجئ نوعا لأن المدرب ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو" قرر الدفع بمحمد أبو جبل ومحمد عبد الشافي ومحمد عنتر وعبد الله جمعة وعمر السعيد.

فلعب عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر وأمامه جمعة، بينما شغل عنتر مركز الجناح الأيمن وكان السعيد مهاجما.

حاول الفارس الأبيض، كالعادة، مباغتة منافسه من الجبهة اليمنى بانطلاقات رائعة للتونسي حمدي النقاز.

لكن هفوة دفاعية في الدقيقة 11 مهدت طريق جينيراسيون فوت لتسجيل الهدف الأول الذي أحرزه ليما مولاي الذي اخترق دفاع الأبيض وانفرد بالمرمى وسدد في الشباك.

وحاول لاعبو جينيراسيون فوت استنزاف الوقت بالسقوط على الأرض كثيرا ومع بداية الشوط الثاني قرر ميتشو الدفع بمهاجم ثان هو خالد بوطيب الذي حل بدلا من عنتر.

وبعد انقضاء ساعة من عمر المباراة دخل مصطفى محمد الملعب بدلا من عمر السعيد.

وكاد الزمالك يدرك التعادل في الدقيقة 65 إثر ركلة ركنية لكن الحارس تصدى لضربة رأس من محمود علاء قبل أن ينقذ فريقه بإبعاد الكرة من أمام مصطفى محمد.

وأخفق محمد عبد الغني في ترويض كرة مررها بقوة عبد الله جمعة لينقض مولاي قاطعا الكرة وانطلق نحو المرمى وسدد في الشباك معززا تقدم ناديه في الدقيقة 68.

ونجح الفارس الأبيض في تقليص الفارق في الدقيقة 74 بعدما استغل مصطفى محمد خروجا خاطئا لحارس المضيف وضرب الكرة برأسه في الشباك إثر ركلة ركنية نفذها يوسف إبراهيم "أوباما".

وأجرى ميتشو بعد ثوان التبديل الثالث، فدخل أحمد سيد "زيزو" بدلا من جمعة، وكاد مصطفى يدرك التعادل للزمالك في الدقيقة 91 لكن تسديدته ارتطمت بعدها الكرة بالعارضة.

وحافظ السنغاليون على تقدمهم ليظفروا بالفوز أملا في خطف التأهل من القاهرة.

وسيعول الزمالك على دعم جمهوره في مباراة الإياب التي هدف واحد فيها سيعبر به إلى الدور ثمن النهائي.

طالع أيضا

5 أشياء تعلمناها من سحق تشيلسي لولفرهامبتون

جمهور ليفربول يشيد بفيرمينو

المصري: توصلنا لاتفاق لبث مباراتنا أمام ماليندي

5 آلاف مشجع يحضرون مباراة الاتحاد والعربي الكويتي

مباشر الدوري الإنجليزي - نورويتش متقدم على مانشستر سيتي

يونايتد يسقط ليستر وتوتنام يسحق بالاس