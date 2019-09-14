بالفيديو - بيراميدز يعاقب أمير سعيود ويتعادل أمام شباب بلوزداد

تعادل فريق بيراميدز على ملعبه بهدف لكل فريق أمام شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية.

بيراميدز وجد نفسه متأخرا في الدقيقة 66 بفضل هدف الجزائري أمير سعيود الذي سبق له ارتداء قميص الأهلي من قبل.

ولكن أمير سعيود سجل مرة وأهدر أكثر من 3 فرص محققة لا تُصدق أمام مرمى بيراميدز.

فرص أمير سعيود المهدرة قابلها محمد فاروق بهدف تعادل رائع لـ بيراميدز في الدقيقة 75 من تسديدة متقنة من عند حدود منطقة الجزاء.

أولى فرص أمير سعيود المهدرة كانت في الدقيقة 15 من انفراد صريح بعد خطأ نبيل دونجا ولكن تسديدة سعيود جاءت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 66 استغل سعيود كرة عائدة من أحمد الشناوي ليهز الشباك بالرأس.

وكاد سعيود أن يسجل من جديد في الدقيقة 70 ولكن مرة أخرى أهدر انفرادا صريحا بمرمى الشناوي.

ثم جاء العقاب عن طريق محمد فاروق بتسديدة قوية هزت شباك الفريق الجزائري.

وتقام مباراة الإياب في الـ 27 من شهر سبتمبر المقبل في الجزائر.

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