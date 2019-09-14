ميتشو: خسرنا أمام فريق قوي.. ولن نفرط في التأهل

أشاد ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو" مدرب الزمالك على بفريق جينيراسيون فوت السنغالي الذي تفوق على الأول يوم السبت بنتيجة 2-1 في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وقال الصربي في تصريحات صحفية بعد المباراة:"سجلنا هدفا مهما خارج ملعبنا وكان بمقدورنا التعادل".

وواصل المدرب الأسبق لأوغندا "لعبنا من أجل الاستحواذ لكننا أخطأنا لنستقبل هدفين، لدينا فرصة كبيرة في التأهل للدور التالي حين نستضيف مباراة الإياب. 4 لاعبين سينضمون لنا حين نعود للقاهرة".

وأتم "واجهنا فريقا قويا يلعب كرة قدم جيدة، أحيى الكرة السنغالية على هذا المستوى، الآن علينا التركيز في السوبر ثم نفكر في مباراة الإياب. لن نتنازل عن الفوز بالسوبر والتأهل في دوري الأبطال".

وبات الزمالك في حاجة للفوز بهدف فقط في مباراة الإياب بعد أسبوعين ليقصي جينيراسيون فوت بطل السنغال ويعبر إلى دور المجموعات في البطولة القارية التي توج بها 5 مرات من قبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي في مواجهة مرتقبة يوم الجمعة بكأس السوبر المصري.

ولم يشارك مع الزمالك أمام جينيراسيون فوت كل من محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وإمام عاشور.

وتوج الزمالك يوم الأحد بكأس مصر 2018-2019 بالفوز على بيراميدز بنتيجة 3-صفر ليحقق ميتشو أول لقب مع القلعة البيضاء.

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