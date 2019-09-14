بالفيديو - حفلة تحت أنظار ميسي.. برشلونة يكتسح فالنسيا بخماسية

لويس سواريز عاد من إصابته ليسجل هدفين.. أنسو فاتي تألق، وبرشلونة اكتسح فالنسيا بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

برشلونة ارتقى 6 مراكز دفعة واحدة بهذا الانتصار العريض ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع.

والنجم ليونيل ميسي شاهد اللقاء من على مقاعد البدلاء، بينما دخل صديقه سواريز وسجل بعد دقيقة واحدة فقط ومن اللمسة الأولى، ليهدي الهدف إلى روح ابنة مدربه السابق لويس إنريكي.

الأوروجوياني سجل هدفين، بينما تكفل فاتي وفرينكي دي يونج وجيرارد بيكيه بالثلاثية المتبقية.

هدف اللقاء الأول أتى سريعا مع الدقيقة الثانية عندما استغل فاتي صاحب الـ16 عاما كرة عرضية من الجانب الأيمن ليسددها مباشرة في شباك كاسبر سيليسن حارسالفريق الكتالوني السابق.

وبعد مرور 5 دقائق فقط، نجح دي يونج في زيادة الغلة من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يقلص كيفن جاميرو الفارق في الدقيقة 27 مستغلا تمريرة بينية ضربت الدفاع ووضعته وجها لوجه مع تير شتيجن قبل أن يسدد بيساره على يمين الحارس الألماني.

وبيكيه أبى ألا تنتهي المباراة دون وضع بصمته إذ استفاد من تسديدة قوية لـ أنطوان جريزمان ردت من يد الحارس ثم القائم لتذهب بكل هدوء إليه، ويركلها في المرمى مع الدقيقة 51.

ثم تكفل سواريز بزيادة باقي الغلة. لمسته الأولى بعد الدخول بدلا من فاتي كانت هدف.. استقبل كرة خارج منطقة الجزاء وسدد سريعا في الزاوية اليمنى لسيليسن لتصطدم الكرة بالقائم وتسكن الشباك في الدقيقة 61.

ليهدي الهدف إلى روح ابنة إنريكي -كانت صديقة لابنة لويس بحسب موندو ديبورتيفو- التي وافتها المنية قبل أيام بسبب مرض السرطان.

ومع الدقيقة 82 عاد أحد أفضل مهاجمي العالم للتسجيل من تسديدة قوية أيضا من داخل منطقة الـ18، قبل أن يسجل ماكس جوميز هدفا ثاني للخفافيش في الدقيقة 92.

مدرب فالنسيا الجديد ألبرت سيلاديس، الذي كان مساعدا لجولين لويتيجي، المدير الفني الأسبق لريال مدريد، يعرف تلك النتيجة جيدا، إذ خسر بنفس عدد الأهداف (5-1) مع الملكي أمام برشلونة في كامب نو الموسم الماضي.

برشلونة رفع رصيده إلى 7 نقاط مرتقيا للمركز الرابع بفارق الأهداف عن إشبيلية وريال سوسيداد، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 4 نقاط في المركز الـ14.

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