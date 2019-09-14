التشكيل - أحمد علي يقود بيراميدز ضد شباب بلوزداد.. وتغييرات في الدفاع والوسط

أجرى سيباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز عدة تغييرات على تشكيل فريقه في مواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

ويلعب بيراميدز ضد شباب بلوزداد في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقرر ديسابر منح العديد من اللاعبين الأساسيين راحة من المباراة مثل أحمد أيمن منصور وجون أنتوي وإسلام عيسى ومحمد حمدي.

بينما يقود أحمد علي هجوم بيراميدز في المباراة.

وجاء تشكيل بيراميدز بالكامل كالآتي:

المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: رجب بكار – عبد الله بكري – علي جابر – طارق طه.

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – عمر جابر – عبد الله السعيد.

الهجوم: إبراهيم حسن – أحمد علي – إيريك تراوري.

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