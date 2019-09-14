مورينيو: ميسي جعلني مدربا أفضل

يعتقد البرتغالي جوزيه مورينيو أن تحضيره فرقه لمواجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي جعله مدربا أفضل.

مورينيو مدرب إنتر وريال مدريد السابق قاد كلا الفريقين لمواجهة صاحب القميص رقم 10 لاعب برشلونة الإسباني.

مورينيو تحدث بهذا الشأن في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية قائلا: "قلت سابقا أنني مدين للاعبين الذين دربتهم، وكذلك من لم يتدرب معي لكن من تسبب في المشاكل بالنسبة لي".

وتابع "كمثال ليونيل ميسي لم يلعب في فريقي، لكن اللعب أمامه جعلني مدربا أفضل من أجل تحضير المباريات لإيقافه".

وأكمل "عندما أقول ميسي، أعنى أيضا الأسماء الكبيرة التي واجهتها".

كما تطرق البرتغالي للحديث عن أتليتكو مدريد الإسباني "لا اعتقد أنهم فريق ناشئ بعد الآن، لقد فاز بالدوري وكذلك الكأس والدوري الأوروبي وتواجدوا في نهائي دوري الأبطال".

وأضاف "أتليتكو منافس على اللقب، فقدوا أنطوان جريزمان ودييجو جودين لكنهم استثمروا جيدا في الصفقات".

وعن تجربته مع ريال مدريد التي استمرت 3 مواسم من 2010 وحتى 2013: "قضيت 3 مواسم رائعة في مدريد، كان هناك صعوبات ومشاكل لكنها تلك الحياة الاحترافية".

وأتم "حظيت بفرص رائعة والوقت الذي قضيته في مدريد كان صعبا، إذ هيمن برشلونة حينها، وقمنا بإنهاء هذا".

مورينيو لم يتولى تدريب أي فريق منذ رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي منتصف الموسم الماضي، ويعمل حاليا محللا لشبكة قنوات سكاي سبورتس الإنجليزية.

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