بالفيديو - في ظهور هازارد الأول.. ريال مدريد ينجو من فخ ليفانتي

استفاد ريال مدريد من تفوقه في الشوط الأول وحقق فوزه الثاني الموسم الحالي على حساب ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في رابع جولات الدوري الإسباني.

الملكي المُثقل بالإصابات استفاد من عودة جيمس رودريجيز وإدين هازارد الذي تواجد على مقاعد البدلاء في بداية اللقاء.

بداية ريال مدريد جاءت قوية على المستوى الهجومي لكن تنقصها اللمسة الأخيرة، وحل الفرنسي كريم بنزيمة الأزمة بتسجيل هدف التقدم.

داني كارفخال أرسل عرضية من الجهة اليمنى لكريم بنزيمة الذي لم يتوان في إيداع الكرة برأسية في شباك.

وبعد 6 دقائق زاد الفرنسي من النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 31 مستفيدا من بينية الكولومبي جيمس رودريجيز.

وعزز كاسيميرو النتيجة بتسجيل الهدف الثالث قبل 5 دقائق من نهاية اللقاء من مرتدة سريعة ليحوّل عرضية فينيسوس جونيور إلى هدف.

وظن البعض أن الملكي حسم الأمور في الشوط الأول بفضل الثلاثية المُسجلة.

بورخا مايورال لاعب ريال مدريد المُعار لصفوف ليفانتي سجل هدف تقليص الفارق في الشوط الثاني، ورفض الاحتفال بهدفه أمام جماهير سانتياجو بيرنابيو في الدقيقة 49.

البلجيكي أدين هازارد دوّن ظهوره الأول الرسمي بقميص ريال مدريد بالنزول بدلا من كاسيميرو في الدقيقة 60.

وكاد الوافد الجديد أن يسجل من أول انطلاقة له في شباك الضيوف لكن مجهوده انتهى بتسديدة في الزاوية القريبة وتصدى من الحارس محولا الكرة إلى ركنية.

هدف أعاد الضيوف لأجواء اللقاء من جديد مع ظهور بعض المساحات في خطوط ريال مدريد الخلفية والاعتماد على المرتدات.

جونزالو ميليرو نجح في تحويل عرضية خوسيه كامبانا برأسية في شباك تيبو كورتوا بعدما غاب عن رقابة مدافعي الملكي، وقلص الفارق لتصبح النتيجة 3-2.

فوز الميرينجي رفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني بشكل مؤقت لحين نهاية مباريات الجولة، بينما تقهقر ليفانتي للمركز الخامس متوقفا رصيده عن 6 نقاط.

ريال مدريد سيحل ضيفا على باريس سان جيرمان في أولى جولات دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم الموافق 18 سبتمبر.

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