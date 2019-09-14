إيهاب جلال يٌقر: اتحاد الكرة تحدث معي بشأن المنتخب.. ومازال الأمر قيد التفاوض

أقر إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري، بأن مسؤولو اتحاد الكرة تحدثوا معه بالفعل بشأن تولي تدريب منتخب مصر.

وقال إيهاب جلال في تصريحات لمركز النادي المصري الإعلامي: "نعم بالفعل، مسؤولو اتحاد الكرة تحدثوا معي، وهذا أمر معروف".

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وأضاف "في المقابل يظل المصري صاحب فضل كبير علي بعد الله سبحانه وتعالى، مثله مثل باقي الأندية التي عملت بها، لكن المصري هو آخر فريق عملت به في الفترة السابقة".

مدرب المصري أكمل "رغم محادثات مسؤولي اتحاد الكرة، لكن الأمور مازال رهن بعض الاتفاقيات، سواء موافقة النادي، أو تنفيذ اشتراطاتي الشخصية".

وأتم "في الوقت الحالي أنا لا أركز إلا مع المصري فقط".

المصري يستعد لمواجهة ماليني سيتي في زنجبار مساء غد الأحد، ضمن ذهاب مباريات الدور التمهيدي الثاني لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

إيهاب جلال تولى تدريب المصري منتصف الموسم الماضي خلفا لمصطفى يونس، ليقود الفريق لاحتلال المركز الرابع في الدوري والتأهل للكونفدرالية الإفريقية للموسم الجاري.

ويبحث منتخب مصر عن مدرب جديد خلفا لخافيير أجيري الذي رحل عن تدريب الفراعنة عقب توديع كأس الأمم الإفريقية 2019 من دور الـ16.

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