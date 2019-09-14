ماني عن أزمته مع صلاح: أمور تحدث.. تصافينا لنعود أصدقاء بشكل طبيعي

انتهت أزمة ساديو ماني ومحترفنا المصري محمد صلاح والثنائي عاد من جديد كأصدقاء بشكل طبيعي.

ماني سجل هدفين أمام نيوكاسل بينما سجل محمد صلاح هدفا وصنع فيرمينو هدفين في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

الحديث الأبرز بعد المباراة كان عن أزمة صلاح وماني، ولكن الأخير شدد "تلك الأمور تحدث في كرة القدم".

وأضاف في تصريحاته مع كانال + عقب اللقاء "أحيانا تحتاج للتحدث وجها لوجه لتُنهي الأزمة وهذا ما فعلناه سويا".

وتابع "تحدثت مع صلاح وتصافينا لنكون أصدقاء كما كنا من قبل".

وأتم "مثل تلك الأمور تحدث دائما في كرة القدم".

قبل بداية التوقف الدولي، ظهرت أزمة على الساحة في ليفربول بعدما ظهر ماني غاضبا بشدة عقب خروجه أمام بيرنلي. غضب برره يورجن كلوب أنه بسبب "بعض الأمور التي حدثت في المباراة".

ما حدث في المباراة كان أثناء هجمة لليفربول ضد بيرنلي فضل صلاح التسديد بدلا من التمرير لـ ماني، ولكن الأزمة إذا وجدت بالفعل فأنها انتهت الآن.

ونشر صلاح فيديو مُعدل يوم الجمعة لطفلين يجريان نحو بعضهما قبل أن يحتضنان، ليعلن من خلاله عدم وجود أزمة مع ماني. (طالع التفاصيل)

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