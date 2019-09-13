23 ثانية تكفي لإيضاح كل شيء.. لا أزمة بين صلاح وماني بعد الآن

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 - 21:49

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ماني - ليفربول - هدرسفيلد

نشر محترفنا المصري محمد صلاح فيديو قصير مدته 23 ثانية فقط، ولكنه يوضح كل شيء. لا أزمة مع ساديو ماني.

ساديو ماني

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

قبل بداية التوقف الدولي، ظهرت أزمة على الساحة في ليفربول بعدما ظهر ماني غاضبا بشدة عقب خروجه أمام بيرنلي. غضب برره يورجن كلوب أنه بسبب "بعض الأمور التي حدثت في المباراة".

ما حدث في المباراة كان أثناء هجمة لليفربول ضد بيرنلي فضل صلاح التسديد بدلا من التمرير لـ ماني، ولكن الأزمة إذا وجدت بالفعل فأنها انتهت الآن.

أخبار متعلقة

الكشف عن تفاصيل حفل أفضل لاعب في إفريقيا.. والخطيب: أتمنى فوز صلاح مؤتمر كلوب – أزمة صلاح وماني "كرة القدم بدون حظ صعبة" صلاح: تنتظرنا مباراة صعبة ضد نيوكاسل لهذه الأسباب صلاح يجيب.. هل هدفه في شباك أرسنال الأفضل له مع ليفربول

واستعان صلاح بفيديو مُعدل لطفلين يجريان نحو بعضهما قبل أن يحتضنان، ليعلن من خلاله عدم وجود أزمة مع ماني.

وجه صلاح كان على طفل، ووجه ماني على الطفل الآخر وخلفهما يورجن كلوب يسير بهدوء ويضحك.. لا أزمة الآن.

وأعاد ماني نشر الفيديو نفسه على حسابه الشخصي على (إنستجرام) أيضا. فيديو 23 ثانية فقط يوضح كل شيء.

ويستعد ليفربول لمواجهة نيوكاسل في الواحدة والنصف ظهر يوم السبت في افتتاح مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

اقرأ أيضا:

مشاكل دفاعية أم أفكار جديدة.. هل أصبح الدوري الإيطالي هجوميا؟

تغريدة – الكرة المصرية تدعم مؤمن زكريا

كلوب يتحدث عن أزمة صلاح وماني

المقاولون العرب.. حان وقت استعادة شخصية الماضي

ضربة لـ أرسنال.. إصابة نجم الفريق

هل يُباع ملعب سان سيرو؟

ماني محمد صلاح في إنجلترا في المحترفين

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم 14-9-2019 والقنوات الناقلة.. سبت ناااااااري ساعة | مصر
كوكا يغيب عن سقوط براجا أمام فيتوريا سيتوبال ساعة | المحترفون
تاريخ ذهبي مُبشر لـ الأهلي والزمالك قبل مواجهتي غينيا الاستوائية والسنغال 2 ساعة | إفريقيا
بالفيديو – تعادل سلبي لكن كل الإثارة حدثت في مواجهة مايوركا وبلباو 3 ساعة | أوروبا
فيديو في الجول – لوائح لا تعرفها في الدوري.. كيف لا يستطيع أي ناد إلغاء قرار إيقاف لاعبه 3 ساعة | الدوري المصري
القنوات الناقلة لمباريات الأندية المصرية في إفريقيا.. أزمة لـ الأهلي وقرار نهائي لـ الزمالك 3 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - فايلر يقدم تقريرا عن لاعبي الأهلي 2 بالفيديو - لابد أن تشاهد الهدف.. مقصية يمنية رائعة تهز شباك السعودية 3 عواد عن الاختفاء أثناء نهائي الكأس: لا أتذكر أين كنت 4 مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: مفاضلة بين اسمين لمعاونة إيهاب جلال.. وموقف الحضري

قد ينال إعجابك