23 ثانية تكفي لإيضاح كل شيء.. لا أزمة بين صلاح وماني بعد الآن

نشر محترفنا المصري محمد صلاح فيديو قصير مدته 23 ثانية فقط، ولكنه يوضح كل شيء. لا أزمة مع ساديو ماني.

قبل بداية التوقف الدولي، ظهرت أزمة على الساحة في ليفربول بعدما ظهر ماني غاضبا بشدة عقب خروجه أمام بيرنلي. غضب برره يورجن كلوب أنه بسبب "بعض الأمور التي حدثت في المباراة".

ما حدث في المباراة كان أثناء هجمة لليفربول ضد بيرنلي فضل صلاح التسديد بدلا من التمرير لـ ماني، ولكن الأزمة إذا وجدت بالفعل فأنها انتهت الآن.

واستعان صلاح بفيديو مُعدل لطفلين يجريان نحو بعضهما قبل أن يحتضنان، ليعلن من خلاله عدم وجود أزمة مع ماني.

وجه صلاح كان على طفل، ووجه ماني على الطفل الآخر وخلفهما يورجن كلوب يسير بهدوء ويضحك.. لا أزمة الآن.

وأعاد ماني نشر الفيديو نفسه على حسابه الشخصي على (إنستجرام) أيضا. فيديو 23 ثانية فقط يوضح كل شيء.

ويستعد ليفربول لمواجهة نيوكاسل في الواحدة والنصف ظهر يوم السبت في افتتاح مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

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