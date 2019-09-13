تغريدة – الكرة المصرية تدعم مؤمن زكريا

بعد ساعات قليلة من ظهوره التليفزيوني وكشفه لإصابته، كان الرد إيجابيا من الشارع الرياضي أجمع لدعم مؤمن زكريا في إصابته.

نجوم الكرة المصرية وأنديتها، أظهروا دعمهم لنجم الأهلي بعد شكواه من التجاهل في الفترة الأخيرة، والذي أثر في نفسيته على حد قوله.

ويستعرض لكم FilGoal.com رسائل نجوم الكرة المصرية لمؤمن زكريا.

النادي المصري أبدى دعمه لمؤمن زكريا لاعب الفريق السابق عبر صفحة النادي الرسمية، والحساب الرسمي على تويتر.

تمنياتنا بالشفاء للاعبنا السابق مؤمن زكريا، والعودة سريعا للملاعب. نحن في انتظارك Get Well Soon Mo’men Zakaria 🙏 pic.twitter.com/QD43fU5xee — Al-Masry SC (@AlMasrySC) September 13, 2019

ولم ينس حازم إمام أسطورة نادي الزمالك إظهار دعمه لمؤمن زكريا، متمنيا عودته لسابق عهده.

ان شاء الله ترجع احسن من الاول وتكسر الدنيا #مؤمن_زكريا الف سلامه عليك يا بطل — Hazem Emam (@14) September 13, 2019

عمر جابر زميله السابق في نادي الزمالك ومنتخب مصر أيضا نشر صورة له رفقة اللاعب.

قائد الأهلي الثاني شريف إكرامي لم يكتف بدعم مؤمن زكريا، فطالب الجميع بدعمه أيضا في موقفه الحالي.

الإصابات هي أصعب و أقوي إختبار لإرادة اللاعب و قوَته لكن عندما تواجه إصابه تهدد مشوارك كلاعب قبل الأوان هنا وَجَب علي الجميع الإلتفاف و الدعم والمسانده،نحنُ جميعاً في انتظارك يا مؤمن للعوده أقوي مما كنت..ألف سلامه عليك @MoamenZakaria pic.twitter.com/IgKDj1uP5Q — SherifEkramy (@SEkramyofficial) September 13, 2019

مروان محسن مهاجم الأهلي دعا الله بأن يشفي زميله مؤمن زكريا، وأن يعود لسابق عهده.

اللهم اني اسلك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل فرج كربة وان تشفيه وتمده بالصحة والعافية . 🙏❤️@MoamenZakaria pic.twitter.com/2brlriLn9h — Marwan Mohsen (@MMohsen) September 13, 2019

وفي المقابل، كان أحمد فتحي أحد قادة الأهلي أيضا في الموعد، مطالبا مؤمن زكريا بالصبر والدعاء.

مؤمن يا اخويا وصديقي العزيز ربنا يشفيك ويعافيك شفاء لا يغادر سقما ان شاء الله ترجع احسن وأقوي من الأول كلنا معاك وفي ظهرك صبر جميل واستعين بالصبر والصلاة يا صديقي🙏@MoamenZakaria pic.twitter.com/fh086DpKMV — Ahmed Fathi (@AhmedFathi) September 13, 2019

عمرو السولية زميل مؤمن زكريا في الأهلي أظهر دعمه أيضا لمؤمن زكريا.

كلنا معاك يا حبيبى وفى انتظار عودتك من تانى إن شاء الله هترجع أقوى من الأول خلى عندك ثقة فى ربنا وفى نفسك زى معودتنا 🙏💪 @MoamenZakaria pic.twitter.com/Em65YEk3pK — Amr elsolia (@amrelsolia) September 13, 2019

وكذلك محمود فايز مساعد مدرب منتخب مصر السابق أظهر الدعم للاعبه السابق في صفوف المنتخب.

الوقوف ورا مؤمن زكريا في محنته ودعمه من قبل الزملكاويه قبل الاهلاويه ما هو الا علامه لانتصار الخير جوانا... اثبتوا علي تلك المباديء الانسانيه... دعموها... اقفوا وراها... والله ما هيبقي لينا الا السيره الصالحه وحب الناس.. سلامات يا مؤمن وترجع اقوي♥️ @MoamenZakaria — Mahmoud Fayez (@mahmoudelfayez) September 13, 2019

وكريم حافظ ظهير أيسر منتخب مصر وفريق قاسم باشا أيضا أبدى دعمه لمؤمن ومتمنيا له الشفاء العاجل.

ربنا يشفيك يا مؤمن وان شاء الله ترجع احسن من الأول انت قدها وراجل في المواقف الصعبة 🙏🏼❤️ @MoamenZakaria pic.twitter.com/GsMrPYZNtE — Karim Hafez (@karimhafez23) September 13, 2019

أحمد شوبير نجم الأهلي السابق والإعلامي الرياضي كان في الموعد أيضا في دعم مؤمن زكريا.

كل شئ في هذه الحياة يتغير لكن لابد ان تكون علي يقين أنك ستعود للأفضل .. ان شاء الله يا مؤمن ترجع أحسن من الاول 🙏🏻 pic.twitter.com/AOBfrOmk4Z — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) September 13, 2019

ولم يمنع رحيل باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي السابق للأهلي رحيله، من دعم لاعبه السابق وحثه على العودة سريعا.

باتريس كارتيرون يدعم مؤمن زكريا عبر إنستجرام "نعلم أنك لاعب عظيم، نتمنى أن تعود قريبا" pic.twitter.com/tmE7o3qYL3 — FilGoal (@FilGoal) September 13, 2019

وأخيرا فادي نجاح لاعب الإنتاج الحربي وخصم مؤمن زكريا أيضا تمنى للاعب العودة سريعا.

ربنا يشفيك و يعافيك يا حبيبي و اكيد ربنا هيعوضك خير و يرزقك . دعواتكم لمؤمن لإن احساس صعب قوى و ضعف لما بتكون مصاب و قليل الحيله . ربنا يصبره و يجازيه خير #ادعم_مومن_زكريا — Fadi Nagah (@FadiNagah) September 13, 2019

نحن أيضا في FilGoal.com نتمنى الشفاء العاجل لنجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، وأن يعود للملاعب.

كل الأمنيات يالشفاء العاجل للاعب الأهلي ومنتخب مصر مؤمن زكريا 🙏🏻 عد قويا يا مؤمن ونتمنى أن نراك قريبا في الملعب 💪🏻 @MoamenZakaria pic.twitter.com/3BZvc0eHiQ — FilGoal (@FilGoal) September 13, 2019

وهداف إفريقيا محمد ناجي "جدو" لم ينس أيضا دعم زميله السابق.

كُن قوياً يا صديقى و عُد للملاعب سريعاً❤️ pic.twitter.com/zwI5jpwfty — Mohamed Geddo (@Geddo) September 13, 2019

والأمر نفسه بالنسبة لعصام الحضري سد منتخب مصر العالي.

الف سلامة عليك يا مؤمن ، ان شاء الله ترجع اقوى و احسن من الأول ، 🙏🏼💪 شفاك الله و عافاك ، اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك 🙏#مؤمن_زكريا @MoamenZakaria pic.twitter.com/WkokXPkCY5 — Essam El-Hadary (@ElHadary) September 13, 2019

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