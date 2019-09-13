تغريدة – الكرة المصرية تدعم مؤمن زكريا

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 - 15:35

كتب : FilGoal

تغريدة دعم مؤمن زكريا

بعد ساعات قليلة من ظهوره التليفزيوني وكشفه لإصابته، كان الرد إيجابيا من الشارع الرياضي أجمع لدعم مؤمن زكريا في إصابته.

نجوم الكرة المصرية وأنديتها، أظهروا دعمهم لنجم الأهلي بعد شكواه من التجاهل في الفترة الأخيرة، والذي أثر في نفسيته على حد قوله.

ويستعرض لكم FilGoal.com رسائل نجوم الكرة المصرية لمؤمن زكريا.

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النادي المصري أبدى دعمه لمؤمن زكريا لاعب الفريق السابق عبر صفحة النادي الرسمية، والحساب الرسمي على تويتر.

ولم ينس حازم إمام أسطورة نادي الزمالك إظهار دعمه لمؤمن زكريا، متمنيا عودته لسابق عهده.

عمر جابر زميله السابق في نادي الزمالك ومنتخب مصر أيضا نشر صورة له رفقة اللاعب.

قائد الأهلي الثاني شريف إكرامي لم يكتف بدعم مؤمن زكريا، فطالب الجميع بدعمه أيضا في موقفه الحالي.

مروان محسن مهاجم الأهلي دعا الله بأن يشفي زميله مؤمن زكريا، وأن يعود لسابق عهده.

وفي المقابل، كان أحمد فتحي أحد قادة الأهلي أيضا في الموعد، مطالبا مؤمن زكريا بالصبر والدعاء.

عمرو السولية زميل مؤمن زكريا في الأهلي أظهر دعمه أيضا لمؤمن زكريا.

وكذلك محمود فايز مساعد مدرب منتخب مصر السابق أظهر الدعم للاعبه السابق في صفوف المنتخب.

وكريم حافظ ظهير أيسر منتخب مصر وفريق قاسم باشا أيضا أبدى دعمه لمؤمن ومتمنيا له الشفاء العاجل.

أحمد شوبير نجم الأهلي السابق والإعلامي الرياضي كان في الموعد أيضا في دعم مؤمن زكريا.

ولم يمنع رحيل باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي السابق للأهلي رحيله، من دعم لاعبه السابق وحثه على العودة سريعا.

وأخيرا فادي نجاح لاعب الإنتاج الحربي وخصم مؤمن زكريا أيضا تمنى للاعب العودة سريعا.

نحن أيضا في FilGoal.com نتمنى الشفاء العاجل لنجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، وأن يعود للملاعب.

وهداف إفريقيا محمد ناجي "جدو" لم ينس أيضا دعم زميله السابق.

والأمر نفسه بالنسبة لعصام الحضري سد منتخب مصر العالي.

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تغريدة مؤمن زكريا

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