مؤتمر كلوب – أزمة صلاح وماني "كرة القدم بدون حظ صعبة"

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول عن موعد عودته لاعبي الفريق المصابين وكذلك أزمة نجمنا محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني الأخيرة.

كلوب توج اليوم بجائزة أفضل مدرب لشهر أغسطس في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة في تاريخه.

الألماني تحدث عن حارسه المصاب أليسون في المؤتمر الصحفي قائلا: "تناولنا الغذاء معنا وهو يتحسن، لديه إصابة قوية ولا نعرف موعد عودته بشكل محدد".

وعن موعد عودة الغيني نابي كيتا "يقترب من العودة وقد يتدرب معنا مع رفاقه من جديد عقب العودة من مواجهة نابولي".

ليفربول حقق الفوز في 4 مباريات بالدوري الإنجليزي ويستضيف نيوكاسل في افتتاح الجولة الخامسة.

مدرب بوروسيا دورتموند السابق واصل عن المواجهة "الفوز بدوري الأبطال لم يغير الكثير من الأشياء، نحن نتحدث عن الفوز، اللاعبون لازالوا كما هما لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين وسوف نُظهر غدا ذلك، نيوكاسل سوف يقاتل بكل قوة".

وعن مشكلة ماني وصلاح "يشعرون بالانتعاش بعد الحصول على راحة، الحياة بدون حظ صعبة وكرة القدم بدون ذلك تصبح معركة صعبة".

وتابع "هذا طبيعي ونحن نقبل ذلك منذ زمن بعيد. هل تستطيع التأثير على الحظ؟ نحن نعمل من أجل ذلك ".

ولم يخسر الريدز منذ أبريل 2017 على ملعب أنفليد ليتحدث كلوب عن الأرقام القياسية "لا أفكر في هذا الأرقام خلقت لتحطم كما نعرف، كل فريق يستطيع القيام بذلك لكننا أفضل ونستحق هذا".

واختتم المؤتمر عن التوقف الدولي وعودة لاعبيه "فترة صعبة دائما لا اعتقد أنني أشعر بالفارق في تلك الفترة".

وأتم "نتمنى أن يقف الحظ بجانبنا وأن يكون الجميع في أفضل حالاتهم لقد اعتدنا على هذا، الفرق الكبيرة لديها لاعبين دوليين كثر في تلك الفترة".

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