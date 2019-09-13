عمدة ميلانو: مستعدون لبيع ملعب سان سيرو

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 - 14:07

كتب : FilGoal

سان سيرو‎

قال بيبي سالا عمدة ميلانو أنه بلدية المدينة مستعدة لبيع ملعب سان سيرو معقل ميلان وإنتر.

ويستضيف ملعب سان سيرو مباريات الفريقين، وينوي كلاهما البدء في إنشاء ملعب جديد يجمعهم سويا من أجل زيادة الأرباح.

ويسعى الناديان لبناء ملعب جديد بالقرب من سان سيرو أو بهدمه ثم إنشاء ملعب جديد في نفس المكان.

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بيبي سالا تحدث عن الموقف قائلا لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية: "الآن لدينا خيارين على الطاولة، الأول بناء ملعب جديد في سان سيرو والثاني بناء ملعب في سيستو سان جيوفاني".

وتابع "سوف أُضيف خيار ثالث، نحن مستعدون لبيع سان سيرو، إذا تم النظر في هذا الاحتمال".

وأكمل حديثه "إن بناء الاستاد الجديد يمثل احتمالا للرهبة، ومن الواضح أنه لن يكون موضع ترحيب بالنسبة لنا، لكننا نتحدث عن ناديين مملوكين للقطاع الخاص، يمكن لمصالحهما المشروعة أن يفعلا شيئا كهذا".

وواصل "المجلس لا يريد جني أي أموال من سان سيرو. نحن على استعداد تام للسماح لطرف ثالث بإجراء تقييم وإخبارنا عن مدى أهميته".

وأردف "ليس لدينا أي حاجة أو اهتمام على الإطلاق للتخمين حول سان سيرو. أقدّر قيمة سان سيرو بحوالي 70 مليون يورو".

واستكمل "ومع ذلك فإن الأندية لديها حقوقها في الاختيار إذا كانوا يفضلون لأسباب خاصة بهم بناء ملعب جديد فهذا هو ما سيفعلونه".

وأتم "يمكنني فقط محاولة إقناعهم بكل الاحتمالات المطروحة، والآن أنا أعرض هذه الإمكانية أيضا."

ويتشارك قطبا مدينة ميلانو ملعب سان سيرو والمعروف أيضا باسم "جوسيبي مياتزا" وتم بناءه عام 1925، ويتسع لـ80 ألفا.

ملعب قطبا ميلانو استضاف 6 مباريات في كأس العالم 1990، ونهائي دوري أبطال أوروبا 4 مرات آخرها عام 2016.

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