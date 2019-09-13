ضربة لـ أرسنال.. إصابة لاكازيت

تلقي أرسنال الإنجليزي ضربة موجعة بخسارة مهاجمه الفرنسي ألكسندر لاكازيت حتى شهر أكتوبر المقبل.

النادي اللندني أعلن تعرض مهاجمه للإصابة في الكاحل الأيسر ويحتاج للراحة من أجل التعافي واستعادة لياقته بشكل كامل.

ولن يخوض الفرنسي أي مباراة لعدة أسابيع ومن المتوقع أن يعود شهر أكتوبر المقبل.

لاكازيت البالغ 28 عاما سجل هدفين في شباك بيرنلي وتوتنام خلال 3 مشاركات له في الدوري الإنجليزي.

ويغيب الفرنسي عن مباراة واتفورد وأستون فيلا ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي وكذلك إينتراخت فرانكفورت الألماني بالدوري الأوروبي ونوتنجهام فورست بكأس الرابطة الإنجليزية.

وأصبح المهاجم الفرنسي المصاب الوحيد في قائمة الجنرز بعد عودة روب هولدينج دينوس مافروبانوس وهيكتور بيليرين وكيران تيرني للتدريبات الجماعية.

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