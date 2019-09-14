مؤتمر إيهاب جلال: درسنا ماليندي جيدا وسنحاول حسم التأهل من زنجبار

سيحاول النادي المصري حسم تأهله للدور المقبل من الكونفدرالية خلال لقاء الذهاب، وحتى تكون مباراة الإياب أكثر هدوء.

عقد إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري، مؤتمرا صحفيا اليوم السبت، قبيل مباراة الفريق مساء غد الأحد أمام ماليندي سيتي.

وقال إيهاب جلال في المؤتمر الصحفي: "هدفي هو حسم التأهل للدور المقبل من البطولة خلال مباراة الغد، والفريق في أعلى درجات تركيزه حاليا من أجل تحقيق ذلك".

وأضاف "سنحاول تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، تعطي دفعة معنوية للاعبين قبل مباراة العودة والتي تقام بعد نحو أسبوعين".

مدرب المصري أكمل "الجهاز الفني شاهد مباراتين لماليندي واستطاع من خلالهما الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه، وهم يتمتعون بخط وسط قوي، يعد أقوى خطوط الفريق".

واستمر "أرضية ملعب المباراة سيئة جدا، وهذا سيؤثر على اللاعبين. نعم أن الفريق تأقلم بعض الشيء على الملعب، لكن تظل الأفضلية لماليندي الذي اعتاد اللعب على أرضية النجيل الصناعي".

جلال أتبع "موقف شيخ موكورو مازال غامضا. اسم اللاعب تواجد ضمن قائمة الفريق الإفريقية، لكنني لن أشركه خوفا من غموض مشاركته ولن يتواجد في هذا اللقاء على الأقل، وفي انتظار ما سيخطرنا به محام النادي، والذي تقدم بتظلم للاتحاد الإفريقي لرفع الإيقاف عن اللاعب ليتمكن من المشاركة".

من جهة أخرى، قال عمرو موسى قائد المصري "الفريق الآن في أتم جاهزيته للقاء، والذي يُعد نقطة الانطلاق في تلك البطولة التي يدخلها الجميع داخل القلعة الخضراء بدوافع كبيرة سعيا للوصول إلى أبعد مدى، تحقيقاً لطموحات جماهير المصري العظيمة".

ويلتقي المصري مع ماليندي سيتي مساء غد الأحد، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني للكونفدرالية الإفريقية.

تصريحات الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للمصري خاص بالمركز الإعلامي للنادي #المصري#AlMasrySC pic.twitter.com/rWo1qI9L4B — Al-Masry SC (@AlMasrySC) September 14, 2019

اقرأ أيضا:

مشاكل دفاعية أم أفكار جديدة.. هل أصبح الدوري الإيطالي هجوميا؟

تغريدة – الكرة المصرية تدعم مؤمن زكريا

كلوب يتحدث عن أزمة صلاح وماني

المقاولون العرب.. حان وقت استعادة شخصية الماضي

ضربة لـ أرسنال.. إصابة نجم الفريق

هل يُباع ملعب سان سيرو؟