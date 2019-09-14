تشكيل بيراميدز المتوقع - تغيير وحيد عن نهائي كأس مصر

تغيير وحيد قد يجريه الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز عند مواجهة شباب بلوزداد في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

بيراميدز يستضيف بطل كأس الجزائر مساء اليوم في ذهاب دور الـ 32 في مشاركته الإفريقية الأولى.

ويشغل أحمد علي هجوم بيراميدز بدلا من الغاني جون أنتوي.

فيما يظل تشكيل الفريق ثابتا من مباراة الزمالك في نهائي كأس مصر التي سقط فيها بفخ الهزيمة بثلاثية دون رد.

ومن المنتظر أن يضم التشكيل:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - عمر جابر - رجب بكار

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - إيريك تراوري

أمامهم: إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - إسلام عيسى

خط الهجوم: أحمد علي

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