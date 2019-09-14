تشكيل بيراميدز المتوقع - تغيير وحيد عن نهائي كأس مصر

السبت، 14 سبتمبر 2019 - 12:07

كتب : عاطف شادي

الزمالك - بيراميدز

تغيير وحيد قد يجريه الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز عند مواجهة شباب بلوزداد في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

بيراميدز يستضيف بطل كأس الجزائر مساء اليوم في ذهاب دور الـ 32 في مشاركته الإفريقية الأولى.

ويشغل أحمد علي هجوم بيراميدز بدلا من الغاني جون أنتوي.

أخبار متعلقة

خبر في الجول - مدافع بيراميدز يطلب الرحيل.. وديسابر متمسك به 5 أشياء تعلمناها من انتصار الزمالك ضد بيراميدز.. طارق حامد كلمة السر وليلة بنشرقي على بيراميدز التعلم في مدرسة الفن والهندسة.. الزمالك بطلا للكأس نهائي الكأس - المتعة حتما ستكون حاضرة.. الزمالك ضد بيراميدز

فيما يظل تشكيل الفريق ثابتا من مباراة الزمالك في نهائي كأس مصر التي سقط فيها بفخ الهزيمة بثلاثية دون رد.

ومن المنتظر أن يضم التشكيل:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - عمر جابر - رجب بكار

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - إيريك تراوري

أمامهم: إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - إسلام عيسى

خط الهجوم: أحمد علي

اقرأ أيضا:

مشاكل دفاعية أم أفكار جديدة.. هل أصبح الدوري الإيطالي هجوميا؟

تغريدة – الكرة المصرية تدعم مؤمن زكريا

كلوب يتحدث عن أزمة صلاح وماني

المقاولون العرب.. حان وقت استعادة شخصية الماضي

ضربة لـ أرسنال.. إصابة نجم الفريق

هل يُباع ملعب سان سيرو؟

إفريقيا بيراميدز كونفدرالية شباب بلوزداد

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – صلاح يسجل في عودة ليفربول وتحويل التأخر إلى فوز علي نيوكاسل 4 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - في ظهور هازارد الأول.. ريال مدريد ينجو من فخ ليفانتي 47 دقيقة | أوروبا
انتهت في إنجلترا – ليفربول (3) نيوكاسل (1) نهاية اللقاء 2 ساعة | أوروبا
مدرب الإسماعيلي يوضح أسباب المشاكل الفنية.. وسبب غياب بيكيتي 2 ساعة |
انتهت - ريال مدريد (3) ليفانتي (2).. فوز مثير للملكي 2 ساعة | أوروبا
إيهاب جلال يٌقر: اتحاد الكرة تحدث معي بشأن المنتخب.. ومازال الأمر قيد التفاوض 2 ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بالفيديو - لابد أن تشاهد الهدف.. مقصية يمنية رائعة تهز شباك السعودية 2 عواد عن الاختفاء أثناء نهائي الكأس: لا أتذكر أين كنت 3 مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: مفاضلة بين اسمين لمعاونة إيهاب جلال.. وموقف الحضري 4 القنوات الناقلة لمباريات الأندية المصرية في إفريقيا.. أزمة لـ الأهلي وقرار نهائي لـ الزمالك

قد ينال إعجابك