تشكيل الزمالك المتوقع – عبد الشافي ظهير أيسر.. ومفاضلة في مركز أمام جينراسيون

اقترب محمد عبد الشافي من الاستمرار في مركز الظهير الأيسر مع الزمالك أمام جينراسيون فوت، فيما تستمر المفاضلة في مركز الجناح الأيسر.

استقر ميلوتن سريدوييفيتش "ميتشو" مدرب الزمالك على التشكيل الأقرب لمواجهة جينراسيون فوت السنغالي.

واقترب عبد الشافي من شغل مركز الظهير الأيسر في اللقاء، فيما يفاضل ميتشو بين كريم بامبو أو عبد الله جمعة للجناح الأيسر.

من جهة أخرى، يعود عمر السعيد لقيادة هجوم الزمالك، في ظل حاجة لفريق لمجهود أكبر خلال اللقاء خارج الأرض.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: محمد عبد الشافي – محمد عبد الغني – محمود علاء – حمدي النقاز.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهم: كريم بامبو "عبد الله جمعة" – يوسف إبراهيم "أوباما" – أشرف بنشرقي.

الهجوم: عمر السعيد.

ويلتقي الزمالك مع جينراسيون فوت بعد قليل، ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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