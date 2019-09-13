عبد الرحمن مجدي عن الهدف الرابع: قبل التسديد قلت في سري "استعدوا للسنترة"

كان واثقا للغاية من إمكانية تحويله الركلة الحرة بنجاح في شباك أهلي بنغازي الليبي، هنا نتحدث عن عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي.

الإسماعيلي انتصر على أهلي بنغازي برباعية مقابل هدفين في ذهاب دور الـ 32 من كأس محمد السادس للأبطال. (طالع التفاصيل)

هدف الدراويش الرابع جاء من ركلة حرة في اللحظات الأخيرة بطريقة رائعة عن طريق عبد الرحمن مجدي.

وقال عبد الرحمن مجدي عن الهدف: "كنت واثقا للغاية من تسجيلي الركلة بنجاح".

وأضاف في تصريحاته مع قناة أبو ظبي الرياضية 2 "قلت في سري قبل التسديد "استعدوا للسنترة" كنت واثقا من تسجيلي للركلة".

وتابع "حلمت أمس الخميس إنني سأسجل أمام أهلي بنغازي ولذلك كنت واثقا من ذلك".

ويقام لقاء الإياب في الـ 27 من شهر سبتمبر الجاري ولم يحدد الملعب المستضيف للمباراة حتى الآن.

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