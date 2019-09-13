رسميا - السوبر في برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 - 18:55

كتب : عاطف شادي

محمد الشناوي - الأهلي - الزمالك

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 18-2019 في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب بحضور جماهيري.

وقُدر عدد الحضور في المباراة بـ 10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين (5 آلاف مشجع لكل فريق).

ويأتي إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم بعد تسلمه موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية، وفقا لبيان أصدرته الجبلاية.

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وأضاف البيان "الاتحاد المصري إذ يسعده تفهم ودعم الجهات المعنية لأهمية الاستمرار والمضي قدما في نهجه بضرورة عودة الجماهير، فإنه في الوقت نفسه فإن الاتحاد على ثقة من أن كافة عناصر اللعبة وجماهيرها في مباراة السوبر وكل مباراة ستكون أكثر حرصا على نجاح التجربة بتمسكها بالروح الرياضية والالتزام بقواعد المنافسة الشريفة من أجل عودة الحياة إلى ملاعبنا بصورة كاملة".

وكانت آخر مباراة سوبر استضافها ملعب برج العرب بين الأهلي وإنبي عام 2012، وانتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وكان هناك اتجاه لإقامة مباراة السوبر على استاد القاهرة لكن بحضور 100 مشجع فقط حسب ما كشفه مصدران في الأهلي واتحاد الكرة يوم الخميس (طالع التفاصيل).

ولم يلعب لقاء القمة بجمهور في استاد القاهرة منذ شهر يونيو 2011، حينما تعادل الفريقان 2-2 في الدوري الممتاز.

وأجريت قرعة الدوري لموسم 2019-2020 يوم الخميس، وستشهد إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة، وسيتم تحديد مواعيد المواجهات خلال يومين حسبما أوضح حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات.

ولم يستضف استاد القاهرة مباراة السوبر منذ عام 2014، حينما فاز الأهلي على الزمالك بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي.

اختر تشكيل الأهلي في السوبر:

اختر تشكيل الزمالك في السوبر:

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