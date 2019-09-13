يبدو أن مكان إقامة لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك سيظل حائرا، فبعدما كان مقررا إقامته في استاد القاهرة رفضت الهيئة التي تدير الأخير بسبب إجراء أعمال صيانة في المدرجات ولكن المواجهة أصبحت في طريق العودة إلى الملعب مجددا.

وقال مصدر من الأهلي -طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "يوم الخميس حضرنا اجتماعا أمنيا بشأن تحديد كل شيء يتعلق بلقاء السوبر".

وواصل "فوجئنا بأن الحديث الدائر كان على إقامة المباراة بحضور 13 فردا في استاد القاهرة وأبدينا امتعاضنا بسبب ذلك الرقم وتساءلنا عن السبب".

وأكمل "بعد محاولات كثيرة استطعنا رفع ذلك الرقم إلى 100 فرد بواقع 50 لكل ناد وسيحضرون المباراة بدعاوي".

وأكد مصدر آخر في اتحاد الكرة –فضل عدم ذكر اسمه- في حديثه لـFilGoal.com ما قاله نظيره في الأهلي وأوضح "حضرنا اجتماعا أمنيا يوم الخميس بتواجد جميع أطراف المباراة من الأهلي والزمالك وسلطات الأمن".

وأضاف "اتحاد الكرة يريد حضور الجماهير بسعة كاملة في الملعب ولكن سلطات الأمن رفضت ذلك بسبب الشحن بين جمهور الناديين خلال الفترة الحالية".

وأتم "لذا تم الاستقرار حتى الآن على إقامة المباراة في استاد القاهرة يوم 20 من شهر سبتمبر الجاري بحضور 100 فرد".

ولم يستضف استاد القاهرة مباراة السوبر منذ عام 2014، حينما فاز الأهلي على الزمالك بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي.

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