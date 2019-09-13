كرة يد - الزمالك يتخطى الأوليمبي.. الأهلي يفوز على حدائق الأهرام

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 - 18:33

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة يد - الأوليمبي

نجح فريق الزمالك لرجال كرة اليد في تحقيق الفوز الثالث على التوالي في مسابقة الدوري المصري على حساب الأوليمبي.

وحقق فريق كرة اليد في الزمالك الفوز علي الأوليمبي بنتيجة 30 – 27 وذلك في ثالث لقاءات كوماندوز اليد، بدوري المحترفين.

وأقيمت المباراة بين يد الزمالك والنادي الأوليمبي علي صالة الأوليمبي بالإسكندرية.

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الزمالك اكتسح فريق المعادي في مباراة الافتتاح بنتيجة 40 - 29، قبل أن يتفوق على الطيران 27 -21 في ثاني الجولات.

وفاز الأهلي على حدائق الأهرام في دوري المحترفين لكرة اليد بنتيجة ٢٤-١٩.

المباراة أقيمت على صالة الأمير عبدالله الفيصل وحقق خلالها الفور بعد خسارته أمس أمام هليوبوليس فيما كان قد حقق الفوز في الجولة الأولى على فريق الطيران

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة اليد قد حدد 14 سبتمبر موعدا لإجراء قرعة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بمشاركة الزمالك وسبورتنج. (من هنا)

وفي باقي المباريات تعادل اصحاب الجياد و الزهور بنتيجة 24 - 24، وفاز 6 أكتوبر على جزيرة الورد بنتيجة 21 - 20، وكذلك سموحة على الجزيرة بنتيجة 25 - 24.

وانتصر سبورتنج على الحوار بنتيجة 39 - 29، كما فاز هليوبوليس على الطيران بنتيجة 30 - 24، والبنك الأهلي على الفيوم بنتيجة 30 -27.

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