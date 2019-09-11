كرة يد - الاتحاد الإفريقي يحدد موعد قرعة دوري الأبطال بمشاركة الزمالك وسبورتنج

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة اليد يوم 14 سبتمبر موعدا لإقامة قرعة مسابقة بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري بمشاركة الزمالك وسبورتنج من مصر.

وتقام النسخة 41 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد في دولة كاب فيردي.

ويغيب عن البطولة الأندية التونسية والجزائرية بينما يشارك وداد سمارة من المغرب.

وتشارك 10 أندية في البطولة وهم الزمالك وسبورتنج من مصر ووداد سمارة المغربي ورد ستار الإيفواري وإنتر كلوب الأنجولي وفاب الكاميروني وجي إس كيه الكونغولي والنجمة الكونغولي بجانب فريقان من كاب فيردي.

وللزمالك فرصة قوية في إضافة اللقب رقم 12 في تاريخه لينفرد بقائمة أكثر الأندية تتويجا باللقب على حساب المجمع البترولي الجزائري صاحب الـ11 لقبا.

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