خاص لاعب جينيراسون فوت لـ في الجول: سنستمتع بكرة القدم أمام اسم رنان بحجم الزمالك

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 - 18:21

كتب : ماهر جنينة

جينيراسيون فوت السنغالي

يرغب بون سانيه لاعب جينيراسيون فوت السنغالي من فريقه الاستمتاع بمباراته حينما يواجه الزمالك غدا السبت.

ويستضيف الفريق السنغالي منافسه الزمالك في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال اللاعب الجامبي لـFilGoal.com: "ستكون مباراة قوية للاعبين الذين يشارك بعضهم لأول مرة في البطولة".

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وأضاف "طالبت لاعبي فريقي بالاستمتاع بلعب كرة القدم، خاصة أننا نواجه الزمالك هذا الاسم الرنان في إفريقيا".

وأتم "لعبت من قبل أمام مصر للمقاصة منذ سنتين، وفزنا وقتها بهدفين في السنغال ثم تعادلنا في مصر لنتأهل للدور التالي".

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