خاص في الجول يكشف اختيارات الزمالك لملعب مباريات الفريق للموسم المقبل

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 - 11:39

كتب : عاطف شادي

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كشف نادي الزمالك عن اختياراته لملعب الفريق في مباريات الدوري للموسم المقبل 2019/2020.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي الزمالك اختار استاد القاهرة ملعبا رئيسيا للفريق، لاحتضان مباريات في الفريق في الدوري للموسم المقبل.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـFilGoal.com "اخترنا استاد القاهرة ملعبا رئيسيا لمباريات الفريق للموسم المقبل، فيما وضعنا استاد بتروسبورت كملعب احتياطي للفريق".

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وأوضح "ملعب بتروسبورت سيحتضن مباريات الزمالك وقت تعذر إقامة المباريات على استاد القاهرة لعدم الجاهزية، أو وجود أي مشاكل".

نادي الزمالك كان قد أعلن في وقت سابق، موافقة استاد القاهرة على احتضان مباريات الفريق للموسم المقبل، بعد انتهاء الصيانة المخصصة للاستاد. (طالع التفاصيل)

الزمالك يلتقي مع جينيراسيون فوت مساء غد السبت في السنغال، ضمن ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، على أن يلاقي الأهلي يوم 20 سبتمبر الجاري في كأس السوبر المصري عن الموسم الماضي.

ويبدأ الموسم الجديد من الدوري المصري يوم 21 سبتمبر الجاري، فيما لم يعلن اتحاد الكرة حتى الآن عن مواعيد مباريات كل فريق تحديدا.

ويلاقي الزمالك فريق الاتحاد السكندري، ضمن مباريات الجولة الأولى لبطولة الدوري.

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