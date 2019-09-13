مؤمن زكريا: لن أعتزل.. وسأختم مشواري في الأهلي

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 - 10:45

كتب : FilGoal Filgoal Team

مؤمن زكريا - الأهلي - الاتحاد

استبعد مؤمن زكريا لاعب الأهلي تفكيره في الاعتزال بسبب الإصابة العضلية التي تلازمه، وأبعدته عن الملاعب لأكثر من ستة أشهر.

مؤمن زكريا

النادي : الأهلي

الأهلي

وصرح مؤمن زكريا عبر برنامج اللعيب "لماذا أعتزل؟ أنا مازلت صغيرا في السن، وأمامي مشوار طويل، وأثق أنني سأعود وأتدرب بكل قوة لأظهر بمستوى أفضل مما كنت عليه".

وأضاف "لا أشك لحظة أن النادي الأهلي سيستغنى عني، طالما تواجد رئيس النادي محمود الخطيب ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ".

أخبار متعلقة

مؤمن زكريا يكشف رسالة قديمة للخطيب.. ورد رئيس الأهلي مؤمن زكريا: إصابتي 60% نفسية.. أنا لاعب حر ولكن لن ألعب إلا للأهلي مصدران من الأهلي واتحاد الكرة لـ في الجول: السوبر يقترب من استاد القاهرة بحضور 100 فرد كرة يد - هيليوبليس يهزم الأهلي في مباراة مثيرة بالدوري المصري

ونوه لاعب الأهلي "للعلم أنا لاعب حر، ويحق لي التوقيع لأي ناد في الوقت الحالي، لأنني غير مقيد بقائمة الفريق رغم ارتباطي بعقد مع الأهلي يمتد 3 سنوات، ولكني لن أفعل ذلك رغم تلقي عدة عروض".

وواصل "أشتاق للمشاركة في المباريات، المدير الفني الجديد ريني فايلر لا يعرفني، ولكن سأسعى بكل قوة لإثبات جدارتي في التدريبات".

وشدد "أعتز بتجربتي مع الزمالك، لقد حققت معه 3 بطولات وفزت مع الأهلي بـ8 بطولات، وأشتاق كثيرا لمباريات السوبر بين الفريقين، لأنني أحب اللقاءات الكبيرة".

وأتم مؤمن زكريا تصريحاته "أسعى لإنهاء مشواري الكروي بقميص الأهلي، ولا أفكر في اللعب لأي ناد آخر".

مؤمن زكريا خرج من قائمة الأهلي للموسم الجديد بسبب إصابة يعاني منها، ويعالج بسببها حاليا في ألمانيا على فترات.

صاحب الـ31 عاما شارك في 6 مباريات فقط خلال الموسم الماضي، قبل أن يخرج معارا لنادي أحد ويقطع الإعارة سريعا بسبب الإصابة.

طالع أيضا

هل طلب فايلر من الأهلي ضم صفقات جديدة؟

أسوان.. حلقة الوصل بين الصعيد وكبار الدوري المصري

"عكس الكل.. أريد مدربا أجنبيا لمنتخب مصر"

قرعة الدوري - أصعب فترات البطولة على الأهلي والزمالك

الجانب الآخر من كرة القدم – "فيسكا برسا.. فيسكا كتالونيا"

في الدوري الأهلي مؤمن زكريا

نرشح لكم

أخر الأخبار

مؤتمر ميتشو: الهجوم وسيلتنا الأفضل للدفاع والزمالك سيلعب على نقاط ضعف جينيراسيون 21 ثاتيه | إفريقيا
للمرة الرابعة.. كلوب أفضل مدرب لشهر أغسطس في الدوري الإنجليزي 4 دقيقة | أوروبا
سولشاير يكشف غيابات مانشستر يونايتد ويتمنى بقاء دي خيا 17 دقيقة | أوروبا
جريندو يعلن عبر في الجول إعارته إلى حرس الحدود ساعة | الدوري المصري
تيمو بوكي أفضل لاعب في شهر أغسطس بـ الدوري الإنجليزي ساعة | أوروبا
اتحاد الكرة لـ في الجول: عقوبات الزمالك وبيراميدز من لائحة الموسم الماضي ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - فايلر يقدم تقريرا عن لاعبي الأهلي 2 بالفيديو - لابد أن تشاهد الهدف.. مقصية يمنية رائعة تهز شباك السعودية 3 فينجر: صلاح الرائع "المهووس" عليه الوصول لاتساق ميسي 4 عواد عن الاختفاء أثناء نهائي الكأس: لا أتذكر أين كنت

قد ينال إعجابك