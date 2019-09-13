مؤمن زكريا: لن أعتزل.. وسأختم مشواري في الأهلي

استبعد مؤمن زكريا لاعب الأهلي تفكيره في الاعتزال بسبب الإصابة العضلية التي تلازمه، وأبعدته عن الملاعب لأكثر من ستة أشهر.

مؤمن زكريا النادي : الأهلي الأهلي

وصرح مؤمن زكريا عبر برنامج اللعيب "لماذا أعتزل؟ أنا مازلت صغيرا في السن، وأمامي مشوار طويل، وأثق أنني سأعود وأتدرب بكل قوة لأظهر بمستوى أفضل مما كنت عليه".

وأضاف "لا أشك لحظة أن النادي الأهلي سيستغنى عني، طالما تواجد رئيس النادي محمود الخطيب ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ".

ونوه لاعب الأهلي "للعلم أنا لاعب حر، ويحق لي التوقيع لأي ناد في الوقت الحالي، لأنني غير مقيد بقائمة الفريق رغم ارتباطي بعقد مع الأهلي يمتد 3 سنوات، ولكني لن أفعل ذلك رغم تلقي عدة عروض".

وواصل "أشتاق للمشاركة في المباريات، المدير الفني الجديد ريني فايلر لا يعرفني، ولكن سأسعى بكل قوة لإثبات جدارتي في التدريبات".

وشدد "أعتز بتجربتي مع الزمالك، لقد حققت معه 3 بطولات وفزت مع الأهلي بـ8 بطولات، وأشتاق كثيرا لمباريات السوبر بين الفريقين، لأنني أحب اللقاءات الكبيرة".

وأتم مؤمن زكريا تصريحاته "أسعى لإنهاء مشواري الكروي بقميص الأهلي، ولا أفكر في اللعب لأي ناد آخر".

مؤمن زكريا خرج من قائمة الأهلي للموسم الجديد بسبب إصابة يعاني منها، ويعالج بسببها حاليا في ألمانيا على فترات.

صاحب الـ31 عاما شارك في 6 مباريات فقط خلال الموسم الماضي، قبل أن يخرج معارا لنادي أحد ويقطع الإعارة سريعا بسبب الإصابة.

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