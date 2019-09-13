نادي مصر.. فكرة بدأت من موقع رياضي

في أحد الأيام قرر مجموعة من الشباب إنشاء موقع رياضي تحت اسم "جو كورة" ولكن إشباع شغفهم لم يكن كافيا فتولدت فكرة أخرى. إنشاء ناد رياضي.

ومن هنا وبالتحديد في عام 2009 جاءت فكرة إنشاء "إف سي مصر" أو نادي مصر حاليا، والتابع لشركة مصر لكرة القدم.

ما بين المعادن والنجوم وتجربتي الجونة ودجلة

في 1999-2000 صعد نادي المعادن إلى الدوري الممتاز وفي أول موسم له ظفر بالمركز الثامن.

وفي 2018-2018 صعد نجوم المستقبل الذي سُمي النجوم لاحقا للدوري الممتاز ولكنه احتل المركز الـ18 والأخير وهبط.

وما بين التجربة الأولى والأخيرة نشاهد تجارب الأندية الخاصة والشركات والتي شهدت الكثير من النجاحات، فهل يسير نادي مصر على ذلك الدرب أم يسير على خطى النجوم؟

الكثير من الأندية الخاصة تأهلت للدوري الممتاز ولم يهبطوا في الموسم الأول مثل المعادن ومزارع دينا وإنبي وحرس الحدود ووادي دجلة والجونة

بل هناك من لم يهبط منهم حتى الآن مثل إنبي ووادي دجلة على سبيل المثال لا حصر.

نجح المعادن أو جولدي فيما بعد لبلوغ نصف نهائي كأس مصر مرتين، إنبي توج بكأس مصر، الأسيوطي سبورت بلغ نصف نهائي كأس مصر في أول موسم له في الأضواء.

فكيف سيكون موسم نادي مصر الأول له في الأضواء؟

البداية 2009

أنشئ نادي مصر في عام 2009 تحت اسم "إف سي مصر"، وكلمة "إف سي" تعني "فوتبول كلوب" أو ناد أنشيء لكرة القدم.

وهذا يعني أن ذلك النادي أنشئ لكونه ناد لكرة القدم فقط وليس اجتماعيا مثل الأهلي والزمالك على سبيل المثال.

ولكن بسبب حدوث سوء فهم للاسم واختصار الجمهور له لـ"إف سي" قرر مؤسسوه تغييره إلى الاسم الحالي.. نادي مصر.

حينما تزور الموقع الرسمي للنادي –الذي لا يعمل حتى الآن- تجد شعاره "نادي صغير بطموح كبير" وذلك تحقق في مراحل صعوده للدوري الممتاز.

سنتان في الدرجة الرابعة منهم واحدة ألغي فيها النشاط بسبب حادثة بورسعيد رغم تصدرهم لجدول الترتيب، وفي الموسم التالي تأهلوا للدرجة الثالثة مباشرة.

ومن الدرجة الثالثة إلى الثانية في موسم واحد فقط ولكن هنا بدأت العقدة.

أربع سنوات من المحاولات في مرة يفشلون في الصعود لدوري الترقي بسبب فارق نقطة أو فارق أهداف أو الابتعاد تماما عن المنافسة، وظل الأمر هكذا إلى أن جاء موسم 2018-2019.

بدأ نادي مصر الموسم بطارق عبد الله على رأس الإدارة الفنية ثم محمد صلاح الذي قادهم لإنجاز التأهل التاريخي للدوري الممتاز.

أما أبرز إنجاز آخر في تاريخ النادي بلوغه دور الـ16 لكأس مصر بعد التغلب على مصر للمقاصة قبل الهزيمة أمام المريخ البورسعيدي.

أبرز اللاعبين والمدربين

يظل السؤال من هم أبرز لاعبي ومدربي نادي مصر عبر تاريخه الذي وصل الآن إلى 10 سنوات؟

محمد عبد اللطيف "جريندو" لاعب المصري الحالي، ومحمد عبد الغني مدافع الزمالك، وأسامة كاجو المتواجد في الإسماعيلي هم أبرز من ارتدوا قميص النادي.

أما أحد أهم لاعبي النادي في تاريخه هو أحمد محسن، فصاحب الـ28 عاما والذي يلعب في مركز الظهير الأيسر متواجد مع الفريق منذ تواجده في الدرجة الثالثة.

وبالنظر للمدربين فهناك محمد صلاح الذي ساهم في صعود الفريق للدوري الممتاز وهشام زكريا مدرب الجونة السابق وعبد الناصر محمد المدرب الحالي للفريق.

المدرب.. عبد الناصر محمد

تولى أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر مهمة قيادة نادي مصر ولكنه استقال قبل عدة أيام لخلافات في وجهات النظر مع إدارة النادي حسبما قال في وقت سابق لـFilGoal.com.

لا يوجد أنسب من المدرب نفسه للحديث عن مسيرته وهدفه الموسم المقبل مع نادي مصر.

وبدأ عبد الناصر محمد حديثه لـFilGoal.com قائلا: "بدأت مسيرتي مع المريخ البورسعيدي كمدير فني ثم ذهبت إلى طلائع الجيش كمدرب عام".

وواصل "توليت المسؤولية بشكل مؤقت كمدرب في الدوري الممتاز للمرة الأولى في طلائع الجيش قبل العمل كمدرب عام في النادي ذاته تحت قيادة عماد سليمان".

وأكمل "قدت فريق الحمام لدورة الترقي وهذه أحد أفضل إنجازاتي ثم فترة قصيرة مع نجوم المستقبل ثم نادي مصر ووصلت معهم لآخر مباراة حيث كنا ننافس على الصعود للدوري الممتاز ولكننا لم ننجح".

وأضاف "بعد ذلك توليت تدريب كفر الشيخ الذي كاد يهبط للدرجة الثالثة في أحد المواسم، ولكنني نافست به حرس الحدود في الموسم التالي على الصعود للدوري".

وأضاف "ثم توليت مسؤولية طنطا الموسم الماضي وتركتهم منتصف الموسم لبعض الأسباب الشخصية وكان الفارق مع المتصدر أربع نقاط فقط".

وتابع "والآن أنا مع نادي مصر في الدوري الممتاز".

وعن طريقة لعبه المفضلة قال عبد الناصر محمد: "4-2-3-1 هي الأفضل بالنسبة لي".

أما عن أصعب شيء في مهمته الحالية قال: "ضيق الوقت من أجل إجراء بعض الانتقالات ولكن الإدارة تدعمني وقالوا لي اعمل كيفما تشاء ولا تقلق من أي شيء ولا تيأس".

وأضاف "أنا أعمل للوصول لأفضل شكل ممكن للفريق لنظهر بشكل جيد في الدوري".

وبسؤاله عن لاعب في فريقه من المنتظر تألقه قال: "أنتظر تألق الجميع ولكن مصطفى سلطان الجناح الأيسر سيكون له شأن كبير".

أين سيلعب؟

طوال السنوات الماضية لعب نادي مصر مبارياته في أكثر من ملعب بين استاد القاهرة والدفاع الجوي والجبل الأخضر معقل المقاولون العرب وملعب طلعت حرب.

في وقت سابق اختار نادي مصر استاد السكة الحديد ملعبا للفريق في الدوري للموسم المقبل، وهذا سيعني عودة الاستاد التاريخي لاحتضان مباريات الدوري الممتاز بعد سنوات من الغياب، لكن ذلك لم يتأكد بشكل رسمي بعد.

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