رئيس الزمالك: قناة النادي تبدأ بـ10 برامج.. وهؤلاء أبرز أعضاء طاقمها

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بعض ملامح هيكلة قناة النادي، مؤكدا أنه تم الاستقرار على بدء البث بشكل رسمي اعتبارا من أول أكتوبر المقبل.

وصرح رئيس الزمالك عبر قناة الحدث اليوم "رشحت خالد لطيف لرئاسة القناة، وسيكون هناك 10 برامج، وسيتم الاستعانة بأسماء مثل مقدم البرامج إبراهيم عبد الجواد وأيمن يونس وحسن شحاتة، بينما سيقدم خالد الغندور الاستوديو التحليلي للمباريات".

وأشار "لا أمانع انضمام شحاتة للقناة، لعل نجله يخفف الهجوم ضدنا".

وتابع "كما تم الاتفاق على تخصيص ساعة لي تبث كل يوم جمعة، لكني اشترطت أمرين، أولهما أن يكون البرنامج (على الهواء مباشرة) وليس تسجيلا".

وواصل ساخرا "أعتقد حينها ستغلق القناة في اليوم التالي".

ونوه رئيس الزمالك في ختام تصريحاته "أما الشرط الثاني أن تتحول إيرادات الإعلانات مباشرة لخزينة النادي ولا علاقة لها بالعقد بين الزمالك وشركة إعلام المصريين".

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