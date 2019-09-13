الكشف عن تفاصيل حفل أفضل لاعب في إفريقيا.. والخطيب: أتمنى فوز صلاح

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 - 18:19

كتب : عاطف شادي

محمود الخطيب - أحمد أحمد - عمرو الجنايني

كشف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، عن تفاصيل حفل تتويج أفضل لاعب في إفريقيا لعام ٢٠١٩.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

الحفل تقرر إقامته يوم ٧ يناير المقبل في منطقة سهل حشيش بالغردقة لأول مرة.

وقال أحمد أحمد إن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا وباقي الجوائز كأفضل لاعب صاعد وأفضل ناد ومدرب وحارس مرمى وجمهور واتحاد رياضي سيتم الكشف عنهم في شهر أكتوبر المقبل.

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وأعرب أحمد، في تصريحات صحفية، عن انبهاره الشديد بمدينة الغردقة والحفل الذي سيقام بالمدينة الساحلية وأنه سيكون مبهرا طبقا لتأكيدات كامل أبو علي رئيس مجموعة الفنادق المنظمة للحفل.

وعّبر محمود الخطيب رئيس الأهلي وأسطورة كاف عن فخره بأن تستضيف مصر حفل أفضل لاعب، حيث يفخر بأنه كان أول مصري يتوج باللقب.

وتمنى بيبو أن يفوز محمد صلاح بالجائزة على أرض مصر في يناير المقبل.

وحصد صلاح جائزة أفضل لاعب في إفريقيا عامي 2017 و2018 على التوالي بعد التفوق على الثنائي ساديو ماني وبيير أوباميانج.

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