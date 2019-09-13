الكشف عن تفاصيل حفل أفضل لاعب في إفريقيا.. والخطيب: أتمنى فوز صلاح

كشف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كاف، عن تفاصيل حفل تتويج أفضل لاعب في إفريقيا لعام ٢٠١٩.

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الحفل تقرر إقامته يوم ٧ يناير المقبل في منطقة سهل حشيش بالغردقة لأول مرة.

وقال أحمد أحمد إن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا وباقي الجوائز كأفضل لاعب صاعد وأفضل ناد ومدرب وحارس مرمى وجمهور واتحاد رياضي سيتم الكشف عنهم في شهر أكتوبر المقبل.

وأعرب أحمد، في تصريحات صحفية، عن انبهاره الشديد بمدينة الغردقة والحفل الذي سيقام بالمدينة الساحلية وأنه سيكون مبهرا طبقا لتأكيدات كامل أبو علي رئيس مجموعة الفنادق المنظمة للحفل.