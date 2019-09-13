أعلن أحمد دويدار تجديده لتعاقده مع الإنتاج الحربي لموسم ثان بشكل رسمي.

أحمد دويدار النادي : الإنتاج الحربي الإنتاج الحربي

وتحدث أحمد دويدار لـFilGoal.com قائلا: "جددت تعاقدي مع الإنتاج الحربي لموسم بعد نهاية تعاقدي بنهاية الموسم الماضي".

وأضاف "اجتمعت بمسؤولي الفريق ووافقت على تجديد تعاقدي من أجل العودة بشكل أقوى".

وأتم "إصابتي كانت قوية والآن كل طموحي أن أعود بشكل أفضل وأقوى من ذي قبل".

وشارك دويدار الموسم الماضي مع الفريق العسكري في ثماني مباريات في كل البطولات لم يسجل أو يصنع فيهم أي هدف.

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