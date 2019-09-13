خاص مدرب جينيراسيون فوت لـ في الجول: الزمالك اسم عظيم لكن هدفنا التأهل

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 - 14:06

كتب : ماهر جنينة

مصر المقاصة - جينيراسيون فوت

"ليست مجرد مباراة. أنا أدعو كل السنغاليين للحضور ومؤازرتنا أمام الزمالك" هكذا تحدث باي ديابي فال مدرب فريق جينيرياسيون فوت قبل مواجهة الزمالك.

الزمالك يواجه جينيراسيون فوت في السنغال بذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال باي ديابي فال في تصريحات لـFilGoal.com: "راضٍ تماما عما أظهره لي اللاعبون هنا، لذلك آمل أن يظهروا نفس الوجه على أرض الملعب في المباراة يوم السبت".

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"شاهدنا فريق الزمالك من خلال ثلاث مباريات درسناها جيدا، وعرفنا كل المعلومات المطلوبة عن الفريق".

المدرب واصل "نأمل أن نلعب في أفضل ظروف ممكنة".

وانهال ديابي بالمديح على الزمالك، فقال "نعلم بالفعل أن لديهم (الزمالك) اسما عظيما وتاريخا رائعا. إنه فريق كبير نحترمه، لكن فريقنا لديه نقاط قوته".

واستمر "إذا رأيت نوعية اللاعبين الخارجين من هذه الأكاديمية، فستعرف أن لدينا شيء نواجهه".

وأتم "ليست مجرد معركة. ندعو جميع السنغاليين للحضور ودعمنا للتغلب عليهم، حتى نتمكن من لعب المباراة الثانية بهدوء، والتأهل لمرحلة المجموعات".

الزمالك يحل ضيفا على جينيراسيون فوت السنغالي مساء غد السبت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد توج مؤخرا بلقب كأس مصر رفقة ميتشو بعد الفوز بيراميدز في النهائي بثلاثية.

الزمالك توج بلقب الكونفدرالية الإفريقية عن الموسم الماضي بعد الفوز على نهضة بركان في النهائي، فيما يعود هذا الموسم للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا بعد غياب سنتين.

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