مؤتمر ميتشو: الهجوم وسيلتنا الأفضل للدفاع وسنلعب على نقاط ضعف جينيراسيون

أبدى ميلوتن سريدوييفيتش "ميتشو" مدرب نادي الزمالك ثقته في لاعبي فريقه لتعويض غياب محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد أوناجم نجمي الفريق أمام جينيراسيون فوت.

الزمالك يواجه جينيراسيون فوت في السنغال بذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وعقد ميتشو مدرب الزمالك مؤتمره الصحفي اليوم الجمعة، قبيل لقاء الزمالك مع جينارسيون فوت السنغالي.

وكل ما يلي على لسان ميتشو في المؤتمر الصحفي.

"بداية أود أن أخبركم بسعادتي للتواجد في السنغال. هذا البلد الكبير كرويا في إفريقيا، والذي أخرج لنا ساديو ماني وإسماعيلا سار، وغيرهما من نجوم كرة القدم".

"أشكركم أيضا على حسن الاستقبال، والذي يليق باسمي الزمالك والسنغال".

لا ضغوط

"لا نشعر بأي ضغوط قبل مباراتنا أمام جينيراسيون فوت. في حقيقة الأمر أننا نشعر بمسؤولية فقط تجاه تمثيل نادي الزمالك، وتمثيل مصر بصفة عامة، وهذا ما نقلته للاعبين بالفعل".

نقاط الضعف

"درست جينيراسيون فوت جيدا، وبت أعرف عنهم كل شيء تقريبا الآن".

"سألعب على نقاط ضعفهم في محاولة لاستغلالها في صالحنا، وفي المقابل سأحتفظ بنقاط قوتنا لنفسي بالتأكيد، فأنا أحاول تحقيق الفوز مع الزمالك في كل المباريات".

مواجهة الغيابات

"نعاني من غياب شيكابالا ومحمد أوناجم اللاعبين الهامين جدا للفريق، وهذا سيكون مؤثرا بكل تأكيد، وسيعطي دافعا معنويا للخحصم".

"وفي المقابل، أنا أثق تماما في قائمة لاعبينا، والقادرة على تعويض غياب الثنائي، وأن يكونوا على نفس المستوى لعبور اللقاء".

"فريقنا مستقر تماما فنيا، ولا نشغل بالنا بأي شيء، بخلاف تحقيق الانتصارات".

أعلم خبايا إفريقيا

"أعرف أن وصول السنغال لنهائي كأس الأمم الإفريقية الأخيرة يدل على قوة الكرة السنغالية".

"الحكم على الزمالك وجينيراسيون فوت سيكون بعد اللقاءين".

"أعلم الأجواء الإفريقية جيدا، من مناخ وأرضية الملعب، وصولا إلى الأجواء الجماهيرية".

"درست المنافس جيدا وعرفت نقاط القوة والضعف به، وأعلم أنه سبق وأقصى مصر للمقاصة من سنتين".

"نركز دائما على سياسة أن أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم، وسنبحث عن ثغرات بدفاعات الفريق السنغالي".

أحترم المنافس جدا، وسنحاول العودة لمصر بنتيجة إيجابية تفيدنا في لقاء الإياب".

الزمالك يحل ضيفا على جينيراسيون فوت السنغالي مساء غد السبت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد توج مؤخرا بلقب كأس مصر رفقة ميتشو بعد الفوز بيراميدز في النهائي بثلاثية.

الزمالك توج بلقب الكونفدرالية الإفريقية عن الموسم الماضي بعد الفوز على نهضة بركان في النهائي، فيما يعود هذا الموسم للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا بعد غياب سنتين.

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