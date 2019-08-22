رسميا – تحديد موعد إقامة مباريات الزمالك على استاد القاهرة

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم، الموعد النهائي لبدء إقامة مباريات الزمالك على استاد القاهرة.

وكشف اتحاد الكرة عن نقل مباريات الزمالك إلى استاد القاهرة، عقب مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وتقام بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، على أن تقام مباريات الزمالك على أرضه عقب البطولة مباشرة.

وكشف اتحاد الكرة في بيانه، عن إقامة اجتماعا أمنيا صباح اليوم الخميس، تمت فيه الموافقة على خوض الزمالك لمبارياته على الاستاد عقب البطولة بشكل رسمي.

كان نادي الزمالك قد كشف في وقت سابق عن موافقة استاد القاهرة على استضافته لمبارياته خلال الموسم المقبل، عقب انتهاء أعمال الصيانة في الاستاد.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها الصومالي مساء السبت المقبل، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

ويخضع استاد القاهرة لصيانة حاليا بعد استضافته مباريات كثيرة في كأس إفريقيا 2019 آخرها النهائي بين الجزائر والسنغال.

استاد القاهرة استضاف مؤخرا بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر، وكان الملعب الرئيسي للبطولة بعد فترة من الغلق بسبب الصيانة.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولات الدوري، وكأس مصر، ودوري أبطال إفريقيا للموسم الرياضي الجديد 2019/2020.

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