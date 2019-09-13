مؤمن زكريا يكشف رسالة قديمة للخطيب.. ورد رئيس الأهلي

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 - 10:37

كتب : FilGoal

مؤمن زكريا - الأهلي - النجوم

كشف مؤمن زكريا لاعب الأهلي عن رسالة عبر هاتفه لرئيس مجلس إدارة النادي محمود الخطيب في 9 أكتوبر الماضي.

وأذاع مؤمن رسالته عبر برنامج اللعيب، والتي قال فيها "كابتن أنا مؤمن زكريا، كنت أريد إبلاغك بأن كل الكلام الذي وصلك عني غير صحيح بشأن فرض شروط على النادي من أجل التجديد أو التوقيع لناد آخر والحصول على مقدم تعاقد".

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وأضاف في نفس الرسالة الهاتفية "والله ما قيل عني غير صحيح، أنا ابن الأهلي، وتربيت بالنادي وهذا وقت أولاد النادي، ويجب أن يكونوا بجواره".

وأوضح مؤمن "كل ما تحدثت عنه مكافآت الفوز بالدوري والمستحقات المالية المتأخرة، بخلاف ذلك لم أتحدث في شيء، لقد أرسلت لك هذه الرسالة، لأنني حاولت الاتصال بك ولم ترد".

وأشار مؤمن زكريا إلى أنه عازم على العودة من الإصابة أفضل مما كان عليه، وأن كلمات محمود الخطيب له تحفزه على الاستمرار.

وأتم زكريا "لقد قال لي كابتن الخطيب، سواء استغرق علاجك شهر أو ستة أشهر أو سنة، فأنت مستمر معنا".

مؤمن زكريا خرج من قائمة الأهلي للموسم الجديد بسبب إصابة يعاني منها، ويعالج بسببها حاليا في ألمانيا على فترات.

صاحب الـ31 عاما شارك في 6 مباريات فقط خلال الموسم الماضي، قبل أن يخرج معارا لنادي أحد ويقطع الإعارة سريعا بسبب الإصابة.

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