قرعة الدوري - أصعب فترات البطولة على الأهلي والزمالك وبيراميدز

الكل سيواجه الكل في النهاية، ولكن ترتيب المواجهات دائما ما يكون عنصرا حاسما في الدوري.

هنا نستعرض أصعب فترات الدوري على ثلاثي المقدمة في الموسم الماضي والتهديدات التي ستواجهه.

الأهلي.. بداية متوسطة ونهاية صعبة

يبدأ الأهلي مبارياته بشكل متوازن بمواجهة سموحة والإنتاج الحربي وأسوان قبل الزمالك، وبعدها أمامه مجموعة من المواجهات التي قد تشكل خطورة عليه.

الجونة والمصري ووادي دجلة سيكونون أخصام الأهلي بعد مواجهة الزمالك، والتي قد تؤثر نتيجتها سلبا أو إيجابا على موسم الأحمر ككل.

نهاية الدور الأول – والدوري – لن تكون سهلة على الأهلي، حيث سيقابل المقاولون وإنبي وبيراميدز وطلائع الجيش.

الزمالك.. مسيرة محفوفة بالمخاطر في منتصف الدور الأول

مثل الأهلي، يبدأ الدوري بشكل متوازن ضد الاتحاد ومصر للمقاصة الذين هزمهما للتو في كأس مصر، قبل مواجهة نادي مصر الصاعد حديثا، ثم الأهلي.

بعد مواجهة الأهلي سيكون أمام الزمالك مسيرة محفوفة بالمخاطر. المقاولون وإنبي وبيراميدز وطلائع الجيش وسموحة على الترتيب.

مواجهات سيتعين على الزمالك تخطيها بعد مقابلة الأهلي، والكل يعلم ما قد يفعله الدربي للفائز أو الخاسر.

بيراميدز.. بداية صعبة ونهاية أصعب

مثل الموسم الماضي، يبدأ بيراميدز الدوري بمواجهة إنبي والتي حسمها بصعوبة 1-0.

بعد إنبي، يواجه بيراميدز طنطا وسموحة والإنتاج الحربي وأسوان، قبل بداية مجموعة من المباريات القوية ضد الزمالك والجونة والمصري على الترتيب.

بيراميدز ينهي الدوري بمواجهة المقاصة ثم نادي مصر، ثم الأهلي والمقاولون العرب.

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