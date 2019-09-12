خاص مصدر بالأهلي يكشف لـ في الجول موقف فايلر من قائمة الفريق الحالية
الخميس، 12 سبتمبر 2019 - 18:46
كتب : أحمد الخولي
يبدو أن ريني فايلر المدير الفني للأهلي مقتنع إلى حد كبير بقائمة الفريق الحالية ويؤمن أن المجموعة الحالية من اللاعبين يمكن البناء عليها لتنفيذ خططه، بحسب ما ذكره مصدر بالنادي الأحمر.
وكشف مصدر بالنادي الأهلي لـFilGoal.com عن أن فايلر لم يقدم أي طلبات للإدارة بالتعاقد مع عناصر جديدة أو تكلم عن الحاجة للدعم في مركز معين.
وأوضح المصدر أن فايلر أشاد بمستوى لاعبي الأهلي وقال إن الانطباع المبدئي عنده جيد، ولكنه يحتاج معهم لبعض الوقت من أجل تطوير الجانب البدني والخططي والوصول لأعلى مستوى يمكن تقديمه خاصة وأنه مازال في مرحلة تقييم أداء كل لاعب من الناحية الجماعية وأيضا الجانب الفردي.
ونبه المصدر أن مواجهات كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا والزمالك في السوبر، ثم مباراتي الدوري أمام كلا من سموحة والإنتاج الحربي ستعطي العلامة الكاملة لفايلر حول قدرات كل لاعب خاصة فيما يتعلق بطريقة اللعب الأفضل لهؤلاء اللاعبين التي يمكن اعتمادها والبناء عليها.
وتعاقد الأهلي مع فايلر منذ أيام ليقود الفريق في الموسم الجديد الذي يتطلع فيه للمنافسة على الدوري المصري الممتاز وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك في كأس السوبر المصري، لكن قبل ذلك يستهل فايلر رحلته مع المارد الأحمر أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.
ويحل الأهلي ضيفا على الأخير يوم السبت في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.
ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي في اللقاء الأول لـ فايلر من هنا
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