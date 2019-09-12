يبدو أن ريني فايلر المدير الفني للأهلي مقتنع إلى حد كبير بقائمة الفريق الحالية ويؤمن أن المجموعة الحالية من اللاعبين يمكن البناء عليها لتنفيذ خططه، بحسب ما ذكره مصدر بالنادي الأحمر.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي لـFilGoal.com عن أن فايلر لم يقدم أي طلبات للإدارة بالتعاقد مع عناصر جديدة أو تكلم عن الحاجة للدعم في مركز معين.