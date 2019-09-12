خمسة مرشحين لقيادة منتخب مصر والحديث كله دائر عن مدرب محلي وليس أجنبي.. وعلى عكس كل الأراء يريد مجدي عبد العاطي المدير الفني لأسوان اختيار أجنبي للفراعنة.

وتحدث مجدي عبد العاطي لـFilGoal.com قائلا: "الأنسب لمنتخب مصر مدرب أجنبي، ولكنني أقدر كثيرا كل المرشحين".

وواصل "أنا لست في موضع مسؤولية لاختيار لكن هذه وجهة نظري الشخصية أن المدرب الأجنبي حال اختياره بشكل جيد ووضع استراتيجية جيدة له سنسير بشكل جيد".

وتابع مدرب أسوان "لا ينبغي أن يكون الهدف من المدرب الأجنبي التأهل لكأس أمم إفريقيا وكأس العالم فقط قبل رحيله بل وضع جدول زمني وتحديد أهدافنا بعناية فنحن الأكبر في إفريقيا ونحن أكبر من يقدم راتبا للمدربين".

واستدرك "لكن للأسف كل خططنا في كرة القدم قصيرة الأمد".

وأكمل مهاجم إنبي السابق حديثه "أقدر حسن شحاتة وحسام حسن وحسام البدري وطلعت يوسف كثيرا فهؤلاء بمثابة معلمين لي".

قبل أن يتم مجدي عبد العاطي حديثه "لكنني أرى التعاقد مع مدرب أجنبي أفضل مع تحديد خطة واضحة له على عكس ما حدث مع المدربين الأجانب السابقين مثل هيكتور كوبر نعم تأهلنا معه للمونديال وكأس أمم إفريقيا لكنه لم يكن له بصمة واضحة".

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