أسوان.. حلقة الوصل بين الصعيد وكبار الدوري المصري

في جنوب مصر يمتاز الصعيد بالآثار الفرعونية خاصة في أسوان والأقصر، ولأن لأسوان طابع خاص فهي تُلقب بزهرة الجنوب المصري والتي يعني اسمها "السوق" باللغة النوبية.

قديما عُرفت أسوان باسمه "سونو" في اللغة المصرية القديمة، ثم أثناء تواجد الإغريق في مصر تحول الاسم إلى "سين" ثم سماها الأقباط "سوان"، وعند قدوم العرب نطقوها "أسوان" في القرن السادس الميلادي.

أسوان كانت حلقة الوصل بين مصر والقارة الإفريقية من خلال الأسواق العديدة المنتشرة التي تبيع الآثار والهدايا التذكارية وبالطبع الأماكن الأثرية المتعددة.

ومثلما كانت أسوان حلقة الوصل بين مصر والقارة الإفريقية فهي أيضا، عبر نادي أسوان، حلقة الوصل بين أندية الدوري الممتاز والصعيد الذي يمثله فريق واحد بشكل شبه دائم، فهو أحد أكثر الفرق تمثيلا للصعيد في الدوري الممتاز.

عودة سريعة

نجح أسوان في العودة لأضواء الدوري الممتاز بعد موسم واحد فقط في الدرجة الثانية، بتصدر مجموعة الصعيد قبل جولتين فقط على نهاية الموسم بفارق 8 نقاط عن بني سويف.

حقق أسوان 17 انتصارا خلال 26 مباراة وتعادل في 7 وخسر مباراتين فقط طيلة مشواره في دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي.

عام واحد تحت قيادة هداف إنبي السابق والمدير الفني مجدي عبد العاطي في تجربته التدريبية الأولى قادت أسوان للعودة من جديد بعد موسم واحد في المظاليم وبنجاح مُبهر.

البقاء البقاء

بطبيعة الحال سيكون هدف زهرة الجنوب هو البقاء في الدوري المصري الممتاز لموسم آخر وعدم تكرار تجربة الهبوط السريع مثلما حدث في آخر نسختين ظهر فيهما النادي مع الكبار.

أفضل ظهور لأسوان كان بالتواجد 3 مواسم متتالية في الدوري الممتاز ما بين 1996 وحتى 1999، وحينها احتل الفريق المركز الأفضل في تاريخه بالدوري (المركز التاسع) في الموسم الأول.

سوق الانتقالات

صفقات عديدة ضمها الفريق الأزرق، والرقم مُرشح للزيادة قبل أيام من نهاية سوق الانتقالات مع تبقى مقاعد شاغرة وأغلبها من أصحاب الخبرات.

أحمد عبد الظاهر ومسعد عوض لاعبا الأهلي السابقين، محمد أشرف مهاجم وادي دجلة، وعبد الرحمن خالد الشهير بـ "جبنة" من المقاولون العرب، وفادي فريد من ناشئي الأهلي.

جلال العقدة وإسلام صيام وحسن يوسف لاعب الزمالك وطلائع الجيش السابق وموسى داو لاعب الأسيوطي الأسبق، بجانب الحسيني سمير من المصري والمدافع أحمد عبد الموجود لاعب الوسط علي عيد.

في المقابل تم قيد 12 لاعبا فقط في القائمة الأولى من اللاعبين الباقيين في صفوف الفريق من الموسم الماضي والمؤكد تواجدهم بقميص الفريق.

طريقة اللعب

يُفضل مجدي عبد العاطي المدير الفني لأسوان الاعتماد على خطتي 4-3-3 أو 4-2-3-1 وفقا لأفكاره والأسماء المتاحة معه في الموسم الجديد.

مواجهات الأهلي والزمالك بطبيعة الحال ستتسم بالتراجع الدفاعي والاعتماد على المرتدات حال أغلب أندية الدوري المصري أمام القطبين من أجل الخروج بأفضل نتيجة ممكنة.

عبد العاطي يمتلك أفكارا هجومية جيدة ومع تطعيم الفريق بلاعبين أصحاب خبرات، سيكون شكل الفريق أفضل خاصة أنه حقق انتصارات كبيرة الموسم الماضي في الدرجة الثانية ويسعى لاستمرارها لاحقا.

لاعب منتظر تألقه

يراهن أسوان على تألق المهاجم المخضرم أحمد عبد الظاهر الذي فشل في الظهور الموسم الماضي بعد تعرضه لإصابة بالرباط الصليبي جعلته يخوض مباراتين فقط طيلة الموسم.

مهاجم الأهلي السابق يمتلك قدرات فنية كبيرة بتسجيله 51 هدفا في الدوري المصري فهو يعرف طريق الشباك جيدا وهذا ما أثبته في دورة الجونة الودية الأخيرة.

لاعب آخر سبق له ارتداء قميص الأهلي هو مسعد عوض البالغ 26 عاما، حارس المنتخب الشباب والأوليمبي السابق يأمل أيضا في استعادة مكانته مجددا خاصة وأن حلمه هو العودة للأهلي مرة أخرى. (طالع تصريحات اللاعب).

السلاح السري

التنظيم والأداء الجماعي أصبح من سمات أغلب الفرق الصغيرة التي أصبحت بمثابة ند لكبار الدوري المصري مع تقلص الفوارق والصفقات التي تنضم للفريق.

أسوان بعد إبرامه الصفقات التي تناسب إمكانيات الفريق وسد أغلب احتياجاته فنيا سيعتمد على التنظيم بالإضافة إلى قرب الخطوط بين بعضها البعض لجعل المهمة صعبة على المنافسين.

خاصة أن أغلب عناصره معروفة في الدوري المصري لكن أفكار مجدي عبد العاطي هي من تحسم شكل وتواجد الفريق في الدوري في تجربته الأولى وسط الكبار.

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